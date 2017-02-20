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Калужанин отправился пешком в Крым

20.02.2017 12:28 23 930 Елена Французова
Калужанин отправился пешком в Крым

В понедельник, 20 февраля, в 4:40 утра калужанин Владимир Кузин отправился из Калуги в Крым. Весь путь он собирается пройти пешком.

- С собой у меня рюкзак – чуть больше 10 кг – с самыми необходимыми вещами, кнопочный телефон и фотоаппарат-мыльница, - рассказал он.

Владимир не ставит себе цели попасть в Севастополь к какой-то определённой дате.

- Как доберусь, планирую сначала осмотреть в Крыму все интересные места. Если всё получится, то поживу в Севастополе год, - признался он.

Калужанин планирует ночевать не гостиницах или хостелах, а на улице – под открытым небом.

- Обещают, что следующие два дня будут холодными. Надеюсь, удастся перекантоваться в кафе для дальнобойщиков. Ну, и в самое холодное время суток я просто буду идти, - добавил он.

Предполагаемый маршрут Владимира.

К слову, Владимир живёт в Калуге с 2011 года. Из Магадана он добрался до нашего города автостопом:

– Мы с моей девушкой искали жильё в центральной России. Остановили свой выбор на Калуге, потому что мне нравятся небольшие, уютные города.

Около 12:00 Владимир прошёл поворот на Хотисино Перемышльского района.


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Тэги: общество владимир кузин

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