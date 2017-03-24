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Месяц в пути: калужанин пешком дошёл до Ростова

24.03.2017 12:46 10 1034 Елена Французова
Месяц в пути: калужанин пешком дошёл до Ростова

Как мы рассказывали, 20 февраля из Калуги в Крым пешком отправился Владимир Кузин. Через месяц после начала путешествия он прибыл в Ростов, где находится и по сей день.

- Я остановился у знакомых в малом концертном зале студии. Сколько здесь пробуду? Пока не знаю, зависит от обстоятельств. Может быть, двинусь в путь уже завтра, а, может, задержусь ещё на пару дней, - рассказал нам Владимир в пятницу, 24 марта. – Из Ростова до Керчи идти дней 9-10, а оттуда уже можно за пару-тройку дней добраться до Феодосии. И уже там я буду вести отшельнический образ жизни – путешествовать по горам.

Владимир подчёркивает, что за всё время своего путешествия ни разу не воспользовался транспортом.

- Мне начинает казаться, будто я всегда так жил – в пути. Я сроднился с дорогой. Идти мне комфортно, чувствую себя великолепно. Ни дня не жалел, что отправился из Калуги в Крым пешком, - говорит он.

Маршрут Владимира

Каких-то особых происшествий с Владимиром за это время не случалось. Правда, однажды рядом с ним на трассе остановился дальнобойщик. Как оказалось, это калужанин, который в прохожем узнал земляка. Один раз раздался звонок от незнакомого калужанина. Мужчина прочитал о Владимире, разыскал его телефон и, так как сам ехал на Кубань, решил увидеться. Они встретились под Ростовом.

Пока Владимир находится в большом городе и у него много свободного времени, он решил собрать маленькую печку для приготовления еды.

- Тогда мне удастся сэкономить. Хотя я и сейчас мало трачу.


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Тэги: общество владимир кузин

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