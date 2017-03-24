Месяц в пути: калужанин пешком дошёл до Ростова

Как мы рассказывали, 20 февраля из Калуги в Крым пешком отправился Владимир Кузин. Через месяц после начала путешествия он прибыл в Ростов, где находится и по сей день.
- Я остановился у знакомых в малом концертном зале студии. Сколько здесь пробуду? Пока не знаю, зависит от обстоятельств. Может быть, двинусь в путь уже завтра, а, может, задержусь ещё на пару дней, - рассказал нам Владимир в пятницу, 24 марта. – Из Ростова до Керчи идти дней 9-10, а оттуда уже можно за пару-тройку дней добраться до Феодосии. И уже там я буду вести отшельнический образ жизни – путешествовать по горам.
Владимир подчёркивает, что за всё время своего путешествия ни разу не воспользовался транспортом.
- Мне начинает казаться, будто я всегда так жил – в пути. Я сроднился с дорогой. Идти мне комфортно, чувствую себя великолепно. Ни дня не жалел, что отправился из Калуги в Крым пешком, - говорит он.
Маршрут Владимира
Каких-то особых происшествий с Владимиром за это время не случалось. Правда, однажды рядом с ним на трассе остановился дальнобойщик. Как оказалось, это калужанин, который в прохожем узнал земляка. Один раз раздался звонок от незнакомого калужанина. Мужчина прочитал о Владимире, разыскал его телефон и, так как сам ехал на Кубань, решил увидеться. Они встретились под Ростовом.
Пока Владимир находится в большом городе и у него много свободного времени, он решил собрать маленькую печку для приготовления еды.
- Тогда мне удастся сэкономить. Хотя я и сейчас мало трачу.
|
Сахар и рыба подешевели за неделю 24.03.2017 13:46
На Театральной площади соберут макулатуру и пластик 24.03.2017 09:44
В нацпарке «Угра» пояснили, с кого будут брать плату за вход 23.03.2017 16:13
Водители начнут записывать калужан в больницы 23.03.2017 15:15
Потомки калужского градоначальника-мецената живут в нищете 23.03.2017 12:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: