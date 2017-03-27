Артамонов хочет проверить на наркотики всех студентов

Добровольное иммунохроматографическое тестирование школьников на наркотические вещества проводится в Калужской области уже несколько лет. В этом году его прошло уже более 1000 детей в 32 школах. Потребителей наркотиков среди них не нашли, сообщили в понедельник, 27 марта, на совещании в правительстве региона.

Комментируя эту информацию, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ предложил включать в группу риска тех родителей, которые не дают разрешение проверять их детей.

- Если они препятствуют - значит там что-то такое есть, чего они боятся, - считает глава региона. - Любой здравомыслящий человек будет только за, если ребёнок пройдёт такое тестирование. И душа на месте, что там нет беды в семье.

Артамонову после этого доложили, что число отказов от тестирования не превышает 0,6%. И во всех случаях были уважительные причины. Глава региона же предложил расширить список лиц, которых нужно проверять:

- В студенческой среде, в среде учащейся молодёжи, в профессиональных учебных заведениях - вот где надо эту работу проводить. Причём в обязательном порядке. Пожалуйста, если мы имеем какие-то права, надо посмотреть с правовой точки зрения, давайте, мы можем постановление правительства принять, чтобы были определены источники финансирования. Те же федеральные учебные заведения высшие могут сказать: «У нас средств нет». Дадим средства. И пусть проводят. Я понимаю, что у Юрия Ивановича [Зельникова, уполномоченного по правам человека в Калужской области] будут возражения, он скажет, что насильственно нельзя проверять – употребляет и пусть себе употребляет, но, тем не менее, спасать молодёжь надо.