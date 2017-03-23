В нацпарке «Угра» пояснили, с кого будут брать плату за вход

Как мы рассказывали, с 14 марта за посещение территории национального парка «Угра» в Калужской области взимается плата - 100 рублей. Исключение составляет заповедная зона и участки, расположенные в границах населенных пунктов. Плата не берётся с льготных категорий граждан.

На недавней планёрке эту информацию раскритиковал губернатор Анатолий Артамонов. И в четверг, 23 марта, в нацпарке прокомментировали, с кого и как будут брать плату.

- Плата за посещение парка взимается разово, независимо от срока пребывания посетителей на территории парка, - сообщается на официальном сайте. - С местного населения, проживающего в границах парка, входная плата не взимается.

За вход не придётся платить тем, кто пришёл собирать грибы и ягоды, а также порыбачить.

Стоянка транспортных средств, обустройство палаточных лагерей, разведение костров возможны только в специально оборудованных для этого местах, которые можно найти на интерактивной карте на сайте парка.

При этом за стоянку отдельная плата взиматься не будет.

Плату за посещение парка можно внести в дирекции парка (г. Калуга, Пригородное лесничество, д.3а), в визит-центре парка (г. Калуга, ул. Ленина, 124) или в конторе любого из шести лесничеств парка.

- При отсутствии входного билета, оплата может быть произведена непосредственно на территории парка госинспектору, при предъявлении им удостоверения сотрудника нацпарка «Угра» и с выдачей соответствующего финансового документа строгой отчетности, - добавляют в нацпарке.

В ближайшее время на их официальном сайте также заработает электронный сервис по оплате пребывания посетителей.

Деньги, полученные от взимания входной платы, направят на содержание и развитие туристской инфраструктуры парка, вывоз мусора и установку новых навигационных знаков.