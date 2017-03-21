Артамонов покрутил у виска, комментируя введение платного входа в нацпарк

С 14 марта за посещение территории национального парка «Угра» в Калужской области взимается плата - 100 рублей. Исключение составляет заповедная зона и участки, расположенные в границах населенных пунктов. От уплаты освободили лишь льготников, среди которых дети до 14 лет, волонтёры и даже священнослужители. А для пенсионеров предусмотрена скидка в 50%.
Эту тему обсудили в понедельник, 20 марта, на заседании правительства региона.
- Бабушка живёт на краю или внутри этого парка, она взяла кошелку, пошла в лес. Куда ей идти, 50 рублей этих платить? Она сперва должна приехать сюда - во Мстихино, заплатить, да? А потом за грибами идти. Кто принимает такие решения, у него есть немножко, - покрутил у виска губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. – Он как-то об этом думает или нет?
В итоге глава региона распорядился пересмотреть вопрос введения платы.
Фото: ГТРК Калуга.
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