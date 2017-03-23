Водители начнут записывать калужан в больницы

В четверг, 23 марта, на отчете в Заксобрании губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что в регионе собираются закупить автобусы для перевозки пациентов из отдаленных населенных пунктов в районные больницы. Таким образом больные смогут получить консультации у специалистов, например, офтальмологов, которых нет в ближайших ФАПах. Сейчас врачи узких профилей приезжают в районы по графику. И не всегда у них есть пациенты.
- Проще в районную больницу дать достаточное количество транспорта, и эти автобусы несколько раз в неделю будут прибывать к этой районной больнице, и те люди, которые нуждаются в спецпомощи, сядут в этот автобус, - отметил Артамонов.
Записываться пациенты на приём будут прямо у водителя, в больнице их будут принимать в приоритете, так что они смогут получить необходимую помощь и вернуться в тот же день домой.
Также, по словам Артамонова, на этих спецавтобусах можно будет госпитализировать больных в стационар, не используя машины скорой помощи.
Курсировать автобусы будут несколько раз в неделю. Управлять медицинским транспортом будет та же организация, что командует школьными автобусами, поэтому использовать их не по назначению не получится, заверил глава региона.
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