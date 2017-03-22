В центре Калуги пройдёт рыбный фестиваль

В пятницу, 7 апреля, в Калуге на пешеходной зоне улицы Театральной пройдёт рыбный фестиваль.

- Планируется продажа живой рыбы, готовой рыбной продукции, а также сопутствующих товаров, - сообщает в среду, 22 марта, пресс-служба городской управы. - Предприятия общественного питания предложат калужанам и гостям города изысканные блюда из рыбы.

Также будет организована культурно-развлекательная программа с проведением конкурсов и мастер-классов.