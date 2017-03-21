Лыпарев уехал из Калуги с грамотой

Глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 16 марта подписал постановление о награждении Андрея Лыпарева – теперь уже бывшего первого заместителя городского головы Калуги – начальника управления городского хозяйства Калуги почётной грамотой губернатора.

- За добросовестную работу, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие городского и жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, - говорится в тексте постановления.

Об уходе Лыпарева из горуправы, напомним, стало известно 20 марта. Его место занял Алексей Дмитриев.