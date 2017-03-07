Калужские чиновники переедут в новое здание

В понедельник, 6 марта, управление экономики и имущественных отношений Калуги начало работу по новому адресу: ул. Воробьевская, 5.

В новостройку через дорогу от областной администрации 10 марта переедет комитет по развитию сферы услуг и рекламного рынка, а 16 марта - комитет муниципального заказа. Сейчас они находятся по старым адресам ул. Кирова, 42 и ул. Ленина, 93 соответственно.

Калужане могут уточнить информацию о месте работы конкретного сотрудника в приемной управления экономики и имущественных отношений по телефону 70-15-55.