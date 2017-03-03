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Лёд на Яченском водохранилище стал опасным для рыбаков

03.03.2017 11:35 2 545 Дмитрий Ивьев
Лёд на Яченском водохранилище стал опасным для рыбаков

Толщина льда на Яченском водохранилище и Мостовском карьере до сих пор составляет около 40 сантиметров, однако МЧС рекомендует не выходить на него.

- Структура льда очень изменилась: имея достаточную толщину, он становится рыхлым, хрупким и теряет свою прочность, - сообщает в пятницу, 3 марта, ГУ МЧС по Калужской области. - С потеплением начинает подмывать нижний слой льда, поэтому, даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остерегаться выхода на лёд.

На Оке в черте Калуги уже наблюдаются большие промоины.

В таких условиях рыбаки всё равно пока продолжают выходить на поверхность водоёмов, отмечают спасатели.

МЧС опубликовало рекомендации для тех, кто всё же провалился под лёд:

  • Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
  • Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой, по возможности, перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.
  • Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.
  • Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Если Вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, незамедлительно звоните с мобильного по телефонам 101 или 112.


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Тэги: общество мчс рыбалка

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