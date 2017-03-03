Лёд на Яченском водохранилище стал опасным для рыбаков

Толщина льда на Яченском водохранилище и Мостовском карьере до сих пор составляет около 40 сантиметров, однако МЧС рекомендует не выходить на него.
- Структура льда очень изменилась: имея достаточную толщину, он становится рыхлым, хрупким и теряет свою прочность, - сообщает в пятницу, 3 марта, ГУ МЧС по Калужской области. - С потеплением начинает подмывать нижний слой льда, поэтому, даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остерегаться выхода на лёд.
На Оке в черте Калуги уже наблюдаются большие промоины.
В таких условиях рыбаки всё равно пока продолжают выходить на поверхность водоёмов, отмечают спасатели.
МЧС опубликовало рекомендации для тех, кто всё же провалился под лёд:
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Если Вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, незамедлительно звоните с мобильного по телефонам 101 или 112.
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