«Космическая» стройка в Калуге возобновилась

Достраивать вторую очередь государственного Музея истории космонавтики будет столичная компания «СтройАльянс». Недавно её работники зашли на строительную площадку. Стоимость работ, согласно контракту, составляет 475 миллионов 600 тысяч рублей.
- Строительство возобновилось около двух недель назад, - прокомментировал нашему изданию 1 марта министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ. – Подрядчику Министерством культуры РФ поставлена задача – завершить стройку до конца этого года. Отрицательных отзывов о компании мы не слышали. Какова степень готовности объекта на данный момент, не могу комментировать, поскольку это не наш объект.
- Область и город крайне заинтересованы в том, чтобы объект был как можно скорее сдан хотя бы во внешней части, чтобы выполнить комплексное благоустройство территории и чтобы все работы ушли внутрь, - добавил также депутат Госдумы РФ Александр АВДЕЕВ. – Будет идеально, если внешняя часть работ по второй очереди закончится этим летом. У компании очень напряжённый график. Очень хотелось бы, чтобы она справилась в 2017 году. Надеюсь, что серьёзных сбоев, а также чехарды со сменой подрядчика не будет.
Всего из федерального бюджета на строительство второй очереди Музея истории космонавтики был выделен 1 миллиард 600 миллионов рублей. Открытие нового корпуса планировалось в декабре 2016 года. К этому времени площадь музея должна была увеличиться в 5 раз, а количество экспонатов – до 70 тысяч.
Строительство второй очереди было приостановлено в сентябре 2016 года. Причиной этого стал громкий коррупционный скандал, связанный с хищением высокопоставленными чиновниками государственных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.
Обвиняемыми по уголовному делу, возбуждённому по статье «Мошенничество в особо крупном размере», проходят 8 человек. Организатором хищений следствие считает бывшего заместителя министра культуры РФ Григория ПИРУМОВА. Он и его подельники заключали с близкими к ним коммерческими структурами госконтракты на реставрацию нескольких объектов культурного наследия по заведомо завышенной цене. По данным следствия, стоимость завышалась на 25%. За это организаторы махинаций, как считают следователи, получали откаты.
В списке объектов, на реставрации которых собирались «заработать» замминистра и его подельники, наряду со второй очередью Музея истории космонавтики значились Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Изборская крепость в Псковской области, усадьба Асеевых в Тамбове и башня «Кронпринц» в Калининграде. В результате государству был нанесён ущерб, который оценивается в сумму 140 млн. рублей, сообщает следствие.
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