Депутат Госдумы опроверг информацию о поддержке им Центрального рынка

Как мы рассказывали, 28 февраля руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Опора России» Андрей МОРОЗОВ встретился с депутатом Государственной думы РФ от Калужской области Александром АВДЕЕВЫМ. Об этом Морозов написал на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, он рассказал, что депутат высказался за сохранение рынка на его прежнем месте, а детский семейный центр можно было бы разместить в здании кинотеатра «Центральный».
Однако сам Авдеев в среду, 1 марта, фактически опроверг данную информацию.
- Действительно, разговор с Андреем Морозовым был, - прокомментировал депутат нашему изданию. – Разговор был не под камеры, не под запись. То, что он выдал в Facebook, это, скорее, его представление о том, что я ему сказал. Выдернутое из контекста. Действительно, рынки размещаются на пересечении транспортных коммуникаций. Это правильно. Поэтому город занимается тем, чтобы туда, где новый рынок, подвести транспортные возможности: общественный транспорт и т.д. Это первое. Второе – вещевому рынку там не место. И то, что его снесли, я двумя руками за. Что касается купольной части, то принятое и губернатором, и городскими властями решение сохранить здание, – это правильно. Зачем его сносить? Это хороший объект недвижимости. Вопрос его использования: для каких целей – это вопрос городской общественности. Если город совместно с губернатором решил развивать там другую тематику – ради Бога. Его же не сносят.
- На ваш взгляд, имеет ли смысл сохранение там (в купольной части. – Прим. ред.) продуктового рынка? – уточнили мы.
- Это вопрос общественности и городских властей. Насколько я знаю, решение принято. Возможности для продуктового рынка в Калуге созданы.
- Но общественность должна высказать своё мнение по этому поводу? Пока её мнением никто не интересовался.
- Я бы ответил так. Найдите заключение о состоянии самого объекта, которое было три года назад. Там всё не так радужно с точки зрения эксплуатации. Там необходимо делать санацию. Поэтому, в любом случае, на какое-то время здание нужно закрывать для того, чтобы провести укрепление и подготовку к дальнейшей эксплуатации. А имеет ли смысл сохранять там продуктовый рынок, не знаю. Пусть город решает.
Как, по вашему мнению, нужно распорядиться зданием купола рынка после его реконструкции?
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