Космопарк на месте рынка начнут строить в конце мая

В конце февраля городской голова Константин ГОРОБЦОВ утвердил так называемую дорожную карту по благоустройству квартала в центре Калуги, на котором до ноября 2016 года располагалась вещевая ярмарка. Дорожная карта – это что-то вроде плана действий с указанием сроков и ответственных исполнителей. Документ предназначен для внутреннего пользования, но некоторые его пункты нам в горуправе всё-таки озвучили.

Во-первых, Управление финансов Калуги подготовило и направило в городскую Думу изменения в муниципальный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. Они касаются выделения денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству бывшего рыночного квартала.

- Речь идёт о сумме в 10 миллионов рублей, - пояснили нам в Управлении капитального строительства Калуги. – Конечно, на благоустройство целиком этого недостаточно, но на проектно-изыскательские работы – на 100% хватит. И останется на начало строительства. Сколько есть в бюджете, передвинули. Если ещё что-то появится, передвинем дополнительно.

Документы на проведение электронного аукциона по поиску подрядчика, который займётся данными работами, будут размещены на сайте госзакупок в первых числах марта. Сами торги и заключение контракта планируются на конец марта.

- Проектирование будет проходить недолго – там нет ничего сложного, - рассказали «Перекрёстку» в Управлении капстроительства. – На строительно-монтажные работы выйдем в конце мая – июне.

Реконструкция крытого здания рынка, в котором хотят разместить детский центр, в данный проект не входит. Как скоро она начнётся и в какую сумму обойдётся, в горуправе так и не смогли прокомментировать. Несмотря на это руководство областного центра подтвердило намерение прекратить торговлю в здании под куполом с 1 апреля.

Кстати, до сих пор непонятно, с чего вдруг городские власти решили отдать здание именно под детский центр. Есть мнение, что всё это затеяно ради того, чтобы в будущем переселить в отремонтированное здание детские кружки и секции из Дворца пионеров на улице Карла Маркса, а в его здании наконец-то возродить Дворянское собрание. Идея фикс, которую чиновники разного уровня холят и лелеют уже не первый год.

В то же время опросы и на нашем сайте, и в социальных сетях показали, что большинство калужан как раз за то, чтобы после реконструкции купола там остался именно рынок. Несколько месяцев назад власти Калуги клятвенно заверяли, что при принятии решения о судьбе здания мнение горожан непременно учтут. Однако никаких опросов на эту тему горуправа не проводила.

Между тем, в то, что на месте рынка однажды появится космопарк, не верят не только предприниматели и простые горожане, но даже некоторые чиновники. Вот что, например, думает по этому поводу Сергей ДРУЧЕК, ещё недавно возглавлявший Управление экономики и имущественных отношений Калуги. Ныне он является заместителем директора Национального центра развития технологий и инноваций в Москве.

- С одной стороны, текущее состояние объекта не выдерживает никакой критики. С другой – оказалось, что купол достаточно прочный, и сами предприниматели готовы были заняться благоустройством данной территории. Существовал достаточно интересный, на мой взгляд, проект, который предусматривал строительство за счёт инвестора двух скверов, а на участке между улицами Дзержинского и Достоевского – подземного паркинга и рынка под куполом по типу московского Манежа, - рассказал недавно Сергей Дручек в интервью журналу «Калуга Дискавери». – Этот проект в итоге не нашёл поддержки у представителей власти. Было принято решение о строительстве на месте рынка парка. Но как таковой он вряд ли когда-либо будет. Да и на его строительство придётся вкладываться «всем миром», так как это очень затратный для городского бюджета проект.

Как мы рассказывали, найти компромиссное в этой ситуации решение попытались Уполномоченный по защите прав предпринимателей Калужской области Андрей КОЛПАКОВ и руководитель регионального отделения общественной организации «Опора России» Андрей МОРОЗОВ (эта федеральная организация занимается также защитой прав предпринимателей. – Прим. ред.). Они считают: пока нет проекта реконструкции купола и понимания, в какую сумму обойдётся его реализация, торговля в здании должна продолжаться. Чтобы не получилось, как с вещевой ярмаркой: людей разогнали, причём перед самыми праздниками, а на территории уже четвёртый месяц ничего не происходит.

- Крытый рынок даже в своём нынешнем виде приносит прибыль в городскую казну, - говорит Андрей Морозов. – В аренде находится примерно тысяча квадратных метров. Стоимость одного квадрата – 3600 рублей в месяц. Если из общей суммы вычесть расходы на «коммуналку» - примерно 700 тысяч рублей, - остаётся 2 миллиона 900 тысяч, которые являются доходами МУП. Часть из них поступает в муниципальный бюджет.

Свою позицию Колпаков и Морозов озвучили на недавней встрече с городским головой. Константин Горобцов их идею не поддержал.

- По его словам, чтобы начать делать проект реконструкции купола, проектировщику сначала нужно зайти в здание, - рассказывает Морозов. – А для этого необходимо прекратить там торговлю и провести демонтажные работы вокруг купола, в том числе – демонтаж административной части здания.

В ближайшее время Андрей Морозов собирается встретиться с главой местного самоуправления Александром Ивановым.

- Будем просить его о том, чтобы вынести данный вопрос на заседание Думы, - говорит Морозов. – На наш взгляд, купол и участок вокруг него должны сохранить торговый профиль. Разумеется, здание нужно реконструировать, территорию – благоустроить, а сам рынок должен быть муниципальным. От этого выиграют все: и город, который станет получать прибыль в виде арендных платежей и налогов, и местные производители, у которых будет рынок сбыта продукции, и покупатели, которые привыкли к этой торговой точке. По нашим подсчётам, рынок, если его привести в порядок, сделать цивилизованным, может ежемесячно приносить в бюджет до 5 миллионов рублей дохода.

Как, по вашему мнению, нужно распорядиться зданием купола рынка после его реконструкции? Разместить там детский центр, как и предлагают городские власти Сохранить торговлю продуктами Мне всё равно Другой вариант (напишу в комментариях) Голосование заканчивается 14/03/2017

Подробнее об этом читайте в статье «Власти vs рынок. Противостояние продолжается», которая опубликована в № 8 газеты «Калужский перекрёсток» от 21 февраля.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.