Депутат Госдумы поддержал идею сохранения рынка на прежнем месте

Во вторник, 28 февраля, руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Опора России» Андрей МОРОЗОВ встретился с депутатом Государственной думы РФ от Калужской области Александром АВДЕЕВЫМ.

- Обсудили ряд проблемных вопросов предпринимателей региона, возможности развития малоформатной торговли, - написал Морозов на своей личной странице в социальной сети Facebook. – Кстати, что касается сохранения Центрального рынка в Калуге, то Авдеев сказал: «Я за сохранение рынка. Исторически и повсеместно, в том числе и других развитых странах, рынки располагаются в удобных, доступных для населения местах. У нас в городе нет другого места, куда бы сходилось сразу 17 маршрутов из всех районов города».

Что касается детского семейного центра, который власти хотят разместить в крытом здании рынка после его реконструкции, то, по мнению Авдеева, под него можно было бы использовать здание кинотеатра «Центральный».

Фото: Андрей МОРОЗОВ.