Калужанам расскажут о создании предшественницы ФСО

В четверг, 2 марта, на втором этаже Калужского областного краеведческого музея (ул. Пушкина, 14), в Зеркальном зале, состоится очередное заседание калужского филиала киноклуба «Русский путь».
В этот раз к показу и обсуждению предлагается фильм «Спасти и сохранить» о предшественнице Федеральной службы охраны Российской Федерации - ведомстве по охране первых лиц государства и личной охране императора Николая II.
Жизнь монархов часто подвергалась смертельной опасности, поэтому многое зависело от верности, мужества и профессионализма полка охраны. Он был создан императором Александром III после убийства террористами его отца Императора Александра II.
Авторы рассказывают о многих неизвестных фактах и событиях истории России. В уникальную кинохронику вплетены и кадры игровых картин.
Вход свободный.
|
Депутат Госдумы поддержал идею сохранения рынка на прежнем месте 28.02.2017 16:49
17-летняя калужанка спустя 4 месяца вернулась домой 28.02.2017 16:24
Космопарк на месте рынка начнут строить в конце мая 28.02.2017 11:56
Грипп пошел на спад 28.02.2017 09:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: