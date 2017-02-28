Калужанам расскажут о создании предшественницы ФСО

В четверг, 2 марта, на втором этаже Калужского областного краеведческого музея (ул. Пушкина, 14), в Зеркальном зале, состоится очередное заседание калужского филиала киноклуба «Русский путь».

В этот раз к показу и обсуждению предлагается фильм «Спасти и сохранить» о предшественнице Федеральной службы охраны Российской Федерации - ведомстве по охране первых лиц государства и личной охране императора Николая II.

Жизнь монархов часто подвергалась смертельной опасности, поэтому многое зависело от верности, мужества и профессионализма полка охраны. Он был создан императором Александром III после убийства террористами его отца Императора Александра II.

Авторы рассказывают о многих неизвестных фактах и событиях истории России. В уникальную кинохронику вплетены и кадры игровых картин.

Вход свободный.