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Торговцы вновь выйдут на митинг в центре Калуги

17.02.2017 16:32 21 1027 Елена Французова
Торговцы вновь выйдут на митинг в центре Калуги

В понедельник, 27 февраля, с 16:00 до 18:00 на Театральной площади пройдёт митинг торговцев рынка. Предприниматели выступают за сохранение рыночной торговли в центре города.

Напомним, что городские власти закрыли вещевую ярмарку ещё в начале декабря. А крытый рынок прекратит своё существование с 1 апреля.

До этого предприниматели уже проводили несколько акций в центре города.  Однако городские власти на их призывы никак не отреагировали.


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Тэги: рынок общество

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