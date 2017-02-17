Торговцы вновь выйдут на митинг в центре Калуги

В понедельник, 27 февраля, с 16:00 до 18:00 на Театральной площади пройдёт митинг торговцев рынка. Предприниматели выступают за сохранение рыночной торговли в центре города.

Напомним, что городские власти закрыли вещевую ярмарку ещё в начале декабря. А крытый рынок прекратит своё существование с 1 апреля.

До этого предприниматели уже проводили несколько акций в центре города. Однако городские власти на их призывы никак не отреагировали.