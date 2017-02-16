Торговцы позвали Артамонова на крытый рынок

В среду, 15 февраля, около 17:00 состоялась встреча предпринимателей. На неё пришли как торговцы рынка под куполом, так и прекратившей своё существование уличной вещевой ярмарки.

Напомним, что торговцев уличной ярмарки разогнали ещё в начале декабря. А крытый рынок закроется с 1 апреля.

Предприниматели заявили, что не смирились с ситуацией.

- Рынок должен остаться в центре города, - настаивают они.

- Я полтора месяца проработала на новом рынке на Грабцевском шоссе и ушла. Сейчас работаю в торговой базе на улице Жукова, - рассказала предприниматель Ирина АЛПАТОВА. - Проходимости на новом рынке нет. Неудобно там. К сожалению, на Жукова не лучше. Просто больше некуда идти.

- Я на новом рынке простояла 34 дня. И за это время продала только один комплект белья за 850 рублей и один комплект наволочек за 200 рублей. В итоге сняла помещение в крытом рынке в центре города. Рынок есть рынок. Правда, проходимость меньше, чем была на улице, - признаётся предприниматель Ирина КОНИНА. - Я 20 лет на рынке торговала. Если крытый рынок закроют, то даже и не знаю, что делать дальше. Мне 51 год. Пыталась трудоустроиться на несколько калужских заводов, в сетевые магазины, не берут. А на бирже труда мне предложили работу уборщицей. За 6000 в месяц я должна убирать два этажа, два туалета и вестибюль.

На встрече торговцы обсуждали свои дальнейшие действия. В конце февраля они собираются выйти на митинг. Кроме того, продолжают добиваться личной встречи с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

- Нам дважды было в этом отказано, - подчеркнул предприниматель Сергей ТРАЧ.

- А давайте через «Калужский перекрёсток» пригласим его к нам, - предложила Жанна РОДИНА. – Анатолий Дмитриевич, приходите к нам на крытый рынок, лично с вами пообщаемся.

Также предприниматели заявили, что готовы стать соинвесторами реконструкции рынка. В то, что на его месте появится космопарк с детским центром, они не верят.