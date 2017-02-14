Путин попросил Любимова сделать из Рязани Калугу

Во вторник, 14 февраля, президент Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым. Как мы рассказывали, указ о назначении Любимова на эту должность глава государства подписал сегодня, вскоре после того как уже бывший глава региона Олег Ковалёв сообщил о своей отставке.

На портале президента опубликована стенограмма, сделанная на встрече Путина с Любимовым.

- Николай Викторович, Вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу, - отметил Путин. - В общем и целом работали хорошо. Были и главой города, и председателем Законодательного собрания, и заместителем губернатора.

Калуга – один из передовых регионов. Везде есть свои проблемы, там тоже их хватает, но всё-таки демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я Вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было как минимум как в Калуге? Какие Вы видите вообще там перспективы? Центральную Россию Вы знаете хорошо. Хотел бы Вас послушать.

- Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области, - согласился Любимов. - Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.

Думаю, что очень богатый потенциал, в том числе и человеческий потенциал этой области, можно намного более серьёзно развить, хотя сделано очень много хорошего, мы видим, в последние годы губернатором, его командой. Тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше.

Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую. Есть, конечно, очень много своих нюансов, отличий. Тем не менее Центральная Россия, географическая близость к Москве, промышленный потенциал, кадровый потенциал, что самое главное, позволяют, я думаю, этой области развиваться намного быстрее.

- Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причём очень ответственных, - похвалил нового губернатора президент. - Исхожу из того, что Вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы.

Самое главное, конечно, Вы сейчас об этом тоже сказали, нужно поближе быть к людям, чувствовать, чем они живут, с какими проблемами сталкиваются в своей ежедневной жизни, и исходить именно из необходимости решения этих вопросов.

- Абсолютно с Вами согласен, Владимир Владимирович. Моё жизненное кредо, наверное, я привык к этому – людей надо уметь слышать и, самое главное, делать то, что нужно людям, - подчеркнул Любимов. - Постараюсь оправдать Ваше доверие, очень высокое доверие, и сделать всё, чтобы людям жилось в Рязанской области намного лучше.

- Успехов, - подытожил глава государства.