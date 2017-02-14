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Николай Любимов возглавил Рязанскую область

14.02.2017 13:57 26 3233 Оксана КОЛОСОВА
Николай Любимов возглавил Рязанскую область

Во вторник, 14 февраля, губернатор Рязанской области Олег КОВАЛЁВ подал в отставку.  Эта новость неожиданностью не стала, поскольку информацию о возможной отставке Ковалёва ещё на прошлой неделе сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. 

Тот же телеканал пророчил, что преемником Ковалёва станет Николай ЛЮБИМОВ – в недавнем прошлом градоначальник Калуги и зам. губернатора Калужской области, а сейчас депутат Государственной думы РФ. Сегодня нашла подтверждение и эта информация. В 13:45 на портале «Кремлин.ру» был опубликован указ о назначении Любимова врио губернатора Рязанской области. 

Текст Указа:
В связи с заявлением Губернатора Рязанской области Ковалёва О.И. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Рязанской области Ковалёва О.И. по собственному желанию.

2. Назначить Любимова Николая Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Рязанской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Рязанской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

— Рязанская область относится к числу несчастных подмосковных регионов. Все перспективные кадры оттуда десятилетиями выкачиваются в Москву, — комментировал ранее федеральным СМИ руководитель департамента региональных исследований прокремлевского Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов. – Качество местной элиты, как и, к примеру, в Тверской области, крайне низкое. Варяг в такой ситуации — необходимость и неизбежность.

В Рязани к информации о приходе в их регион калужанина отнеслись достаточно серьёзно. В калужских группах в соцсети «ВКонтакте» ещё в конце минувшей недели стали появляться публикации рязанцев, которые интересуются личностью Николая Любимова. «Прочитали про него в Интернете. Все говорят, что и человек отличный, и политик грамотный, и всё при нём хорошо было у вас, - пишет автор одного из таких сообщений. – Но это говорят СМИ. Очень интересно, что думают о Николае Любимове простые жители Калуги. Как в целом отношение горожан к нему? Чем запомнился? За что любите? За что не любите? Рязанцам важно знать, что их ждёт».

Однозначных ответов на эти вопросы, конечно, не прозвучало. Кого-то из калужан новость о том, что Любимов будет работать на благо другого региона, искренне огорчила: мол, нам самим такие политики нужны. Но нашлись и злопыхатели. 
Тем не менее, как показал один из опросов, который мы проводили около года назад на улицах Калуги, многие горожане уверены, что Любимов до сих пор является нашим городским головой, и очень удивлялись, когда узнавали, что у нас другой градоначальник.
 
Напомним: в должности мэра областного центра Николай Любимов проработал с 2007 по 2010 годы. Этот период ознаменовался такими событиями, как пуск троллейбуса на Правый берег, строительство в этом микрорайоне первого за много лет муниципального дома, открытие Ледового дворца «Космос», подписание соглашения о строительстве в Калуге завода французского автомобильного концерна PeugeotCitroen. В этот же период в областном центре реконструировали городской парк, отремонтировали несколько детских садов. 

К менее удачным проектам, реализованным в это время, можно отнести реконструкцию улицы Театральной на отрезке от Кирова до Дзержинки, в результате которой она «облысела». Тем не менее это был один из самых популярных городских руководителей. 

Должность градоначальника Любимов покинул досрочно в связи с переходом на пост заместителя главы региона. Он стал последним избранным мэром Калуги. Все последующие городские головы на данную должность назначались.

Продолжение: Путин попросил Любимова сделать из Рязани Калугу.


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Тэги: общество николай любимов

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