Следствие возбудило уголовное дело из-за смерти монтажников в лифте

31.01.2017 16:10

Ранее мы уже писали о том, что 30 декабря 2016 года на одной из строительных площадок Обнинска погибли два монтажника.

Как сообщает во вторник, 31 января, калужское региональное управление Следственного комитета, проверка по факту данной трагедии закончено и возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух лиц".

- Работники монтировали грузопассажирский подъемник на строящийся многоэтажный дом. В ходе работ произошел отрыв одной секции по причине отсутствия её крепления, что спровоцировано падение кабины, в которой находились два монтажника, - сообщает СК.

В результате монтажники погибли на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.