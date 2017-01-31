Главная > Новости > Общество

Следствие возбудило уголовное дело из-за смерти монтажников в лифте

31.01.2017 16:10 1
Следствие возбудило уголовное дело из-за смерти монтажников в лифте

Ранее мы уже писали о том, что  30 декабря 2016 года на одной из строительных площадок Обнинска погибли два монтажника.

Как сообщает во вторник, 31 января, калужское региональное управление Следственного комитета, проверка по факту данной трагедии закончено и возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух лиц".

- Работники монтировали грузопассажирский подъемник на строящийся многоэтажный дом. В ходе работ произошел отрыв одной секции по причине отсутствия её крепления, что спровоцировано падение кабины, в которой находились два монтажника, - сообщает СК.

В результате монтажники погибли на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .



Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

чт 02 февраля, 18:00
Мастер-класс "Валяние шерсти"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 10:30
Мастер-класс "Аппликация из сердечек"
Дом мастеров
сб 11 февраля, 10:30
Мастер-класс "Городецкая роспись"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 14:00
Мастер-класс "Поделки из дисков"
Дело в Соусе, кафе

Концерты

вт 31 января, 19:00
Концерт «Верните музыку»
Филармония
ср 01 февраля, 19:00
«Сны востока» — ARGISHTY (Армянский дудук) и шоу «ЭБРУ» (живопись на воде)
Филармония
пт 03 февраля, 18:00
Концерт Ashen Light
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 03 февраля, 19:00
Концерт "Как родилась песня"
Дом музыки

Кино

Почему он?
Три икса: Мировое господство
Балерина
Притяжение
Новости компаний

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13