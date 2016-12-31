В упавшем лифте погибли двое мужчин

В пятницу, 30 декабря, на стройплощадке жилого дома на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина в Обнинске произошло падение строительного лифта. В результате два работника погибли. Следователи начали проверку по этому инциденту.
- По предварительным данным, произошел разрыв в местах сварки конструкции, по которой перемещался лифт, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В этот момент два работника стояли на лифте и в результате происшествия упали вместе с лифтом с высоты 13 этажа.
Фото: СК по Калужской области.
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