Границы нового парка на месте рынка определят до марта

На этой неделе на сайте городской управы опубликовано постановление «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых для строительства объекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Марата, д. 2, с благоустройством прилегающей территории».

Какой конкретно земельный участок имеется в виду под фразой «прилегающая территория», на данный момент неясно. Как сказано в документе, «границы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки документации по планировке территории». Сведения об этом МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» должно представить на согласование в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений не позднее 1 марта нынешнего года.

Проект планировки территории и проект её межевания Управление капитального строительства обязано представить до 28 декабря 2017 года. Как нам пояснили в горуправе, при подготовке проекта его разработчики постараются по максимуму учесть идеи, предложенные в концепции архитектора Евгения ГОЛЫШЕВА. Напомним: именно его работа стала победителем в общественном конкурсе на лучшую концепцию, который горуправа Калуги провела в конце минувшего года.

- Здание купола реконструируют, - пояснили нам также в горуправе. – Там разместится объект социальной направленности, но что именно это будет, пока говорить рано.

Станут ли на территории бывшей вещевой ярмарки проводиться какие-либо работы до появления проекта её планировки и межевания, неизвестно. Ранее городские власти заявляли о том, что строительство нового парка начнётся весной 2017 года.

- Мы рассчитываем получить ко Дню города полностью подготовленную территорию для последующего создания на ней парка, - комментировал нам в декабре заместитель градоначальника Алексей ВОЛКОВ. – Это выровненная площадка с убранными под землю коммуникациями, завезённым грунтом, намеченными дорожками, на которую в последующие годы мы будем наносить зелёные насаждения в соответствии с концепцией.

Мы направили в городскую управу запрос с просьбой разъяснить этот и ряд других моментов. В частности, мы поинтересовались, будет ли пересмотрено решение руководства города о прекращении торговли в крытом здании рынка в связи с тем, что проект его реконструкции появится, вероятно, не раньше декабря. Как мы рассказывали, торговать под куполом предпринимателям разрешили только до 31 марта этого года.

Кроме того, мы попросили пояснить, как планируется использовать здание рынка до начала его реконструкции в том случае, если решение о прекращении торговли останется в силе. Комментарии по этому поводу нам обещают дать в начале следующей недели.

Добавим: накануне в Арбитражном суде Калужской области состоялось предварительное заседание по иску предпринимателей Центрального рынка к городской управе. Подробнее об этом читайте позже в новостях на нашем сайте.