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Калужские полицейские «спели» Цоя на языке жестов

12.01.2017 14:43 19 Дмитрий Ивьев

Калужские полицейские исполнили песню Виктора Цоя «Мы ждём перемен» на языке жестов. Героями видео, которое было опубликовано в четверг, 12 января, стали сотрудники, проходящие обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД по Калужской области.

- Данные навыки они приобрели во время прохождения двухнедельного обучающего курса по изучению языка жестов, необходимого для установления контакта с глухими и слабослышащими гражданами, - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. - На практических занятиях обыгрывались ситуации, которые нередко встречаются сотрудникам органов внутренних дел в служебной деятельности, но уже в новом формате. Им предстояло, к примеру, без слов опросить потерпевшего или суметь пресечь правонарушение, совершаемое людьми с нарушением слуха и, элементарно, как сориентироваться на месте и справиться с проблемами, возникающими у данной категории граждан на языке жестов.


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Тэги: общество

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