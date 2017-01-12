Фоторепортаж: особенности зимней рыбалки на Яченском водохранилище

Яченское водохранилище, украшающее въезд в Калугу, давно стало притчей во языцех. Старожилы любят рассказывать о том, как когда-то здесь всплывали гробы, а пойманная рыба отдавала одеколоном и кишела солитёрами. Ежегодно проводимые лабораторные анализы воды показывают, что лучше в этом месте не купаться. Однако это не пугает ни желающих окунуться, ни любителей полакомиться собственноручно пойманной рыбой. Более того, рыбаки на «калужском море» промышляют круглый год.

Чем же так манят их эти места, мы и решили выяснить.

Раннее утро буднего дня. На водохранилище многолюдно. Помимо лыжников и сотрудников «Калугаблагоустройства», занимающихся облагораживанием территории, где установят иордани, мы насчитали более 30 рыбаков.



Многие любители зимней рыбалки предпочитают ждать клёва вот в таких палатках.



Хотя есть и те, кто ловит на открытом воздухе.



Среди них калужанин, который представляется дядей Юрой.



- Да я только пришёл, а уже две штуки поймал, - показывает он нам свой улов.

Дядя Юра рыбак опытный, у него клюёт даже на пустой крючок и без подкормки.

- Рыбу подкармливать? Вот ещё, обойдётся, - заявляет он.

- А лёд-то здесь толстый? – интересуемся мы.

В ответ дядя Юра молча разводит руки. На глаз получается где-то 50 см.

- А что в основном ловится?

- Подлещик, вот на такую штуку, - с этими словами рыбак демонстрирует зимнюю удочку. – По первому льду 7 кг рыбы наловил - 40 с лишним штук подлещиков. Рыбачу для удовольствия. У меня, что в жизни осталось-то? Рыбалка и баня – парилка! Из рыбы делаю таранку, что-то людям раздаю. А ты попробуй, приди в баню без рыбы.



Во время разговора дядя Юра не отвлекается от лунок, то и дело слегка подёргивает удочки.

- Бывает, попадается рыба с чёрными точками – одна из двадцати. А она такая везде. Я и на Яузе рыбачу, и там такая рыба клюёт. Здесь [на водохранилище] я балуюсь. На Оке в этом году ничего не ловится - лёд плохо встал: шуга скопилась в затонах.

Хоть сильные морозы ушли из Калуги, через 10-15 минут, проведённых на льду водохранилища, ноги коченеют.

- У меня зимняя экипировка. А греюсь я чаем, - говорит дядя Юра.

Недалеко от него в палатке рыбачит Евгений Иванович. У него аж 4 лунки.

- Чтоб не скучать, - поясняет он такое количество. - Туда-сюда, и время проходит быстро. В 9 утра я приезжаю, до 3-4 дня сижу. Палаточка – благодать: ветра нет. Летом я рыбачу на Оке, зимой – здесь. На водохранилище у меня крупных уловов не было, в основном попадаются подлещики по 450 грамм. А в принципе можно поймать рыбы на 3-4 килограмма. Ловятся окунь, подлещик, плотва, верхоплавка. Прихожу сюда два-три раза в неделю.

- А рыбу-то эту едите?

- Конечно, ёлки-палки! Таранку делаю, друзей угощаю. Это раньше здесь рыба пахла одеколоном, а сейчас ничего – нормальная. Даже кошки на работе её едят. Живу я на Малинниках. Езжу на рыбалку на машине.



А вот опытный рыбак Николай впервые решил прийти на зимнюю рыбалку.

- Здесь течения нет, говорят, хорошая рыбалка, - рассказывает он. – На «море» я рыбачу всё лето. На речку и не хожу - там народу много. Здесь ловится плотва, окунь, подлещик, лещ по 1-1,5 кг попадается. А этим летом за крючок рак зацепился. Что с одним делать-то, вот если бы наловил их целое ведро… Я его отпустил. Вообще, мелкую рыбёшку отпускаю. Окуней не беру, их чистить долго.

Ради зимней рыбалки Николай потратился на экипировку и снасти.

- Мне сказали на поплавок ловить и на мотыля, - говорит он. Однако ни одной рыбёшки на крючок ему за это утро не попалось.

На то, что клюёт плохо, пожаловался и рыбак Владимир Иванович.

- У меня всего два окунька, - сокрушался он. - Никто не может понять, почему рыба стала плохо ловиться. Ведь рыба здесь есть: подлещик, лещ, окунь, верхоплавка, много плотвы. Может, её перекормили, каждый же кидает корм! Раньше у меня меньше двух килограммов за день не бывало, а теперь, если поймаю штук 10... А так в основном от 3 до 5, это будет очень хорошо.

Пока Владимир Иванович возмущался и рассказывал об особенностях зимней рыбалки на Яченском водохранилище, его удочка стала судорожно подёргиваться.

- О, окунёк! – обрадовался он. Всё его лицо мгновенно преобразилось, глаза заблестели. – А нет, это верхоплавка!



Рыбак, издавая восторженные нечленораздельные звуки, показал нам улов.

- Мне рыбалка порой даже снится, - признался он. – Рыбачу с рождения. В браке состою уже 35 лет. Из-за моего увлечения дело до развода чуть не дошло. Не могу без рыбалки. Зимняя мне даже больше нравится, чем летняя. По льду можно до любого места дойти.

- А почему на Оке не сидите?

- Туда не зайдёшь, очень тонкий лёд, промоин полно, течение сильное. А на водохранилище толщина льда 40 см, течения нет.

- Как греетесь?

- А разве это мороз? – искренне удивляется рыбак. - Калужане не знают, что такое мороз. Я прожил 35 лет на Севере и 7 лет на Сахалине. Когда на Севере – 25°C, мы считали, что это оттепель и шли на рыбалку.

– А с нашей «морской» рыбой, что делаете?

– Сушу к пиву. Мне столько баек рассказывали про водохранилище. Хорошая тут рыба, я ем.



Многие из припаркованных машин оставлены рыбаками.

На прощание мы пожелали рыбакам ни хвоста, ни чешуи.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.