12 человек умерли в Калужской области от отравления метиловым спиртом

За первые 9 месяцев 2016 года в Калужской области 12 человек умерли от отравления метиловым спиртом. Такие данные 27 декабря опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. В прошлом году в нашем регионе была только одна жертва, в 2014 и 2013 – по 10.
Роспотребнадзор напоминает, что метанол часто используют нелегальные производители стеклоомывающей жидкости, хотя это и запрещено с 2007 года.
- Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли, - говорят в санитарном ведомстве. - При покупке следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако он является сильным кумулятивным ядом, обладающим направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.
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