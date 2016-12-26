Под куполом: детский центр, музей, экспоцентр или рынок?

Недавно градоначальник Константин ГОРОБЦОВ сделал, можно сказать, сенсационное заявление. На заседании совета старейшин он сообщил, что купол Центрального рынка сносить не будут.

— Уже установлено, что конструкции крепкие, поэтому его не планируется сносить, — сказал, в частности, Горобцов. — Теперь с помощью городского сообщества будем думать, как использовать этот объект в качестве социального. Готовы выслушать на этот счёт все предложения калужан.

Это само по себе удивительно, ведь в течение трёх лет губернатор Анатолий АРТАМОНОВ проявлял категоричность в данном вопросе: «Всё снести!» Не далее как три недели назад глава региона на брифинге говорил о том, что снос купола — вопрос практически решённый.

— Здание аварийное, — сообщил Артамонов. — Предварительные данные об этом у специалистов уже есть.

Теперь у городской общественности появились сразу две новые темы для обсуждения: какие такие события заставили власти столь круто изменить планы, и какой именно «социальный объект» появится под куполом.

Евгений ГОЛЫШЕВ, главный архитектор г. Калуги в 2011–2014 гг.:

— Решение сохранить купол однозначно разумное. Его можно очень интересно обыграть. Там может быть практически всё что угодно: например, музей архитектуры или зимний сад. А вот разместить спортивный объект вряд ли получится. Цирк тоже неудачная идея: высота купола для этого не подходит. Купол цирка проектируется таким образом, чтобы мог выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, цирковая конструкция должна быть динамической.

Я бы отталкивался от того, чего в Калуге не хватает больше всего. На мой взгляд, городу нужен детский культурно-развлекательный и образовательный центр, где дети могли бы и развлекаться, и получать знания. Как вариант можно разделить здание на два уровня: верхний и нижний. Пространство нижнего уровня могло бы стать ледовым полем, где дети круглый год занимались бы фигурным катанием. На втором уровне разместились бы другие кружки и секции. Появление такого центра благотворно скажется и на состоянии близлежащих дворов.

Сергей ТКАЧЕНКО, главный архитектор г. Калуги в 2014–2015 гг.:

— Вариантов использования пространства такого объёма множество. Один из них — создание парка «Калужская область в миниатюре» с размещением наиболее значимых исторических, географических, природных и культурных символов региона — как существующих, так и утраченных. Например, Московские ворота. В своё время я занимался разработкой подобного проекта для Московской области, он назывался «Россия в миниатюре». Реализовать его, к сожалению, не удалось. Но все наши эксперты сошлись на том, что такой объект должен быть если не закрытым, то хотя бы накрытым, чтобы быть защищённым от дождя и снега. Думаю, если бы такой парк появился в Калуге, он стал бы сильнейшим магнитом для привлечения в город туристов.

Илья ЗАЛИВУХИН, архитектор-градостроитель, г. Москва:

— Купольную конструкцию однозначно нужно было сохранять, потому что сама по себе она является уникальной. К тому же в градостроительном смысле здание стоит очень правильно: оно находится не просто где-то, а в начале пути к Березуйскому оврагу и спуску к Оке. Поэтому я очень рад, что принято решение о сохранении купола.

Здание после реконструкции можно было бы использовать как многофункциональное пространство. Оно подходит для проведения самых разных мероприятий общегородского значения: презентаций, выставок, концертов, лекций, рынков выходного дня, Рождественских ярмарок. Поскольку купол является большепролётной конструкцией, нужную планировку можно получить, поставив перегородки подходящим для конкретного мероприятия образом.

Это место могло бы стать интересной точкой роста в Калуге, которая генерировала бы креативные идеи горожан. Такой общегородской центр. Центр коммуникаций. Центр всей творческой жизни в Калуге.

Анатолий ЗАХАРОВ, коммерческий директор частного предприятия:

— Я живу в Калуге 20 лет. Когда приехал сюда в 1997 году, то застал купол рынка примерно в том состоянии, в каком он сейчас. Никаких положительных эмоций он у меня не вызывает. Ни одного реального предложения, как его можно было бы использовать, я пока не услышал. Ни под цирк, ни под концертный зал здание не подходит. На мой взгляд, купол после реставрации можно было бы использовать для музея наподобие Дарвиновского в Москве — с макетами или скелетами динозавров в полный рост. Высота здания, его размеры позволяют это делать. Если бы такой проект удалось реализовать, город получил бы объект, который привлекал бы туристов со всего ЦФО круглый год. Вместе со второй очередью Музея космонавтики это хорошо вписалось бы в актуальную сегодня идею повышения туристической привлекательности Калуги.

Николай ЛЮБИМОВ, депутат Государственной Думы РФ от Калужской области:

— Я изначально был против сноса купола рынка. Во-первых, он неплохо смотрится. Во-вторых, парк, который планируется там построить, от разрушения здания ничего не выиграет: на улице Кирова имеются строения, которые не позволят парку занять квартал целиком.

Также я против изменения профиля купольной конструкции, которая изначально строилась именно как торговый объект. Зачем менять то, что востребовано, на что-то, чего мы не знаем? Калуга не Питер и не Москва. Если перепрофилировать здание в экспоцентр, то загрузить его выставками, какими-то культурными мероприятиями, которые посещало бы большое количество калужан, вряд ли удастся. В итоге купол окажется невостребованным и большую часть времени будет пустовать.

Там нужен именно рынок. На мой взгляд, это должно быть что-то вроде торгового или торгово-выставочного центра с современным залом-трансформером. Тем более что в Калуге и Калужской области в принципе нет больших выставочных центров. Раз в два-три месяца в нём можно было бы проводить какие-либо выставки, в том числе и сельскохозяйственные. А всё остальное время пусть люди там торгуют — естественно, хорошими, качественными, экологическими чистыми продуктами. Для примера можно взять Обнинский экобазар. Всё можно сделать нормально. Просто надо этим заняться.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания

P.s. 26 декабря губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил разместить под куполом детский досуговой центр.