Артамонов предложил отдать купол рынка детям

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ предложил превратить здание Центрального рынка в Калуге в детский центр.
- Вот эта центральная конструкция рынка, которая признана достаточно прочной, почему бы не отдать это помещение детям? – заявил он, обращаясь к городскому голове Калуги Константину ГОРОБЦОВУ. - Сделать там центр по работе с детьми. У нас не так уж много таких центров. Многие ютятся в стесненных условиях. Кружок авиамоделирования в маленькой комнатушке какой-то. Вы посмотрите.
Горобцов подтвердил, что это будет самым приемлемым вариантом.
- Это будет наиболее удобно в плане перепланировки, - подчеркнул он.
- Тем более на территории парка, - отметил Артамонов. – Есть троллейбусные остановки, автобусные остановки.
- Сейчас готовится предложение, - заявил градоначальник. - Будет концепция, мы обязательно вынесем на архитектурный совет.
В конце обсуждения губернатор при этом подчеркнул, что он не навязывает своё мнение, а решение принимать должны городские власти.
В нашем опросе о судьбе купола рынка наибольшее количество голосов пока получает вариант «Оставить там продуктовый рынок» (34%).
На ваш взгляд, какой объект должен появиться под куполом рынка после его реставрации?
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