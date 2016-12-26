Артамонов предложил отдать купол рынка детям

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ предложил превратить здание Центрального рынка в Калуге в детский центр.

- Вот эта центральная конструкция рынка, которая признана достаточно прочной, почему бы не отдать это помещение детям? – заявил он, обращаясь к городскому голове Калуги Константину ГОРОБЦОВУ. - Сделать там центр по работе с детьми. У нас не так уж много таких центров. Многие ютятся в стесненных условиях. Кружок авиамоделирования в маленькой комнатушке какой-то. Вы посмотрите.

Горобцов подтвердил, что это будет самым приемлемым вариантом.

- Это будет наиболее удобно в плане перепланировки, - подчеркнул он.

- Тем более на территории парка, - отметил Артамонов. – Есть троллейбусные остановки, автобусные остановки.

- Сейчас готовится предложение, - заявил градоначальник. - Будет концепция, мы обязательно вынесем на архитектурный совет.

В конце обсуждения губернатор при этом подчеркнул, что он не навязывает своё мнение, а решение принимать должны городские власти.

В нашем опросе о судьбе купола рынка наибольшее количество голосов пока получает вариант «Оставить там продуктовый рынок» (34%).