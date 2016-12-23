Вокруг света налегке за 999 рублей

Принято считать, что путешествия требуют больших денежных трат. Калужанин Сергей ФАДЕЕВ на собственном опыте много лет доказывает обратное. Главное, по его мнению, наличие желания и свободного времени.



Памятник трём фабрикантам в городе Лодзь (Польша).

Не как все

- Путешествовать мне нравилось всегда, - говорит Сергей. – Сначала делал это, как многие туристы, в составе организованных групп. Пока в какой-то момент не понял, что мне не нравится приезжать куда-то и слышать стандартную фразу экскурсовода: «У вас есть 10 минут, чтобы всё осмотреть и сфотографировать. Потом – бегом в автобус, нас ждут в ресторане на обед». Мне интереснее неспешно погулять по улицам, понаблюдать за людьми, посидеть в местном кафе. Самая первая поездка, которую я спланировал самостоятельно, была в Румынию в 2002 году. С тех пор я ездил всего на две организованные экскурсии.



Варшава. Памятник полякам, погибшим на Востоке. Они содержались в Козельском лагере польских военнопленных, располагавшемся на территории Оптиной пустыни. Российских туристов к этому монументу не водят.



Памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» в г. Пловдив (Болгария).

Отсекать лишнее

- Ещё лет 10 назад подобные поездки стоили в разы дороже, чем сейчас. Основные траты связаны с переездом и проживанием. В Европе давно поняли, что с этим надо что-то делать, поэтому в начале нулевых там стали появляться и активно развиваться авиационные лоукост-компании. Они показали, что можно летать в разы дешевле. В России это направление развивается примерно с 2008 года.

Отличие лоукостов от обычных перевозчиков заключается в том, что пассажир оплачивает исключительно переезд. Естественно, никакого сервиса там нет. Но, кстати, лично меня лоукост-компании научили не брать с собой лишнее. Если поездка длится не больше недели, мне достаточно взять с собой одну футболку, пару носков и полотенце.



Бобруйск. Сергей Фадеев «в компании» бронзового бобра, который является символом этого города.

В Братиславу за 100 рублей

- Выбор направления зависит от стоимости проезда. Если, например, я в каком-то городе не был и появились дешёвые билеты туда, то лечу однозначно, даже не задумываясь – естественно, если это желание удаётся совместить с работой.

Кроме того, есть такой закон: когда авиакомпания открывает новое направление, в первые дни продаж стоимость перелёта очень низкая. Например, недавно я был в Алма-Ате. Перелёт из Москвы продолжительностью 5 часов обошёлся мне всего 1 тыс. рублей.

Довольно часто лоукост-компании проводят акции. Год назад я летал в Екатеринбург и Калининград всего за 100 рублей.

Но самое смешное было, когда я однажды поймал «глюк» в Братиславу. Это был первый зарубежный рейс авиакомпании «Победа», и она переводила свою систему на расчёты тремя валютами: в рублях, евро и долларах. Стоимость билета должна была составлять 15 долларов. Но администраторы по ошибке привязали эту цифру к рублю. Буквально через 20 минут оплошность заметили и поправили. Но я успел купить билет в первые секунды продаж. В итоге со всеми дорожными сборами он обошёлся мне всего в 128 рублей в оба направления.

Я никогда не путешествую летом, потому что цены на проезд в это время года безумные. Такой же пик наблюдается и на Новый год. Поэтому обычно планирую путешествия осенью и весной.



«Самый прикольный самолетик из всех, на которых мне довелось летать, - говорит Сергей. – Называется Pilatus. 2 пилота и 8 пассажиров. Летел на нём из Домодедово в Иваново».

Про жильё и еду

- Мои поездки обычно длятся не больше недели. Жильё ищу заранее в Интернете, благо тематических сайтов в Сети много. Если еду один, без жены или детей, останавливаюсь в хостеле, потому что отели в Европе дорогие, стоят не меньше 30-50 евро в сутки. Место в хостеле – 10-20 евро. К тому же там, как правило, идеальный порядок, чистота, а соседи – милые люди из разных стран, с которыми приятно пообщаться. В Европе, кстати, довольно много туристов, которые путешествуют налегке. В России таких, как я, пока мало.

Цены на еду, если не ходить по ресторанам, тоже не очень высокие. Например, в любом российском городе можно нормально пообедать рублей за 200-250. В Европе стандартный обед в недорогом кафе стоит 15-20 евро. Если фастфуд, то можно уложиться в 5-10 евро.

В поездках стараюсь уходить от различных туристических предложений типа такси. Прилетая в какой-либо город, рассуждаю так: в аэропорту много местных жителей, все ездить на такси не могут. Поэтому наблюдаю за ними, с их помощью нахожу автобусную остановку и за копейки добираюсь до центра города. Так же и с общепитом. Есть закон, который не я придумал: надо заходить туда, где питаются местные, потому что именно там хорошее качество по нормальной цене.



Куба, Санта-Клара. Извозчик – самый распространённый в этом городе вид общественного транспорта.

Гулять и наблюдать

- Когда прилетаешь в новый город, первое, что испытываешь, это шок. Непонятно, где что находится, куда идти. Так бывает всегда, хотя я перед каждой поездкой изучаю информацию о городе, в который еду. Но уже через два-три часа, походив по нему, начинаешь понимать город, как он живёт, какие у него ориентиры, чувствуешь его ритм. Как правило, чем дальше от Москвы, тем темп жизни более замедленный, размеренный, а люди менее конфликтные.

Какой-либо обязательной программы у меня нет. В своё время прочитал интервью с писателем Коэльо. Он говорил: «Зачем вы ходите в музеи, если ничего в них не понимаете? Туда надо идти тогда, когда вам это интересно, когда вы в теме. Когда я приезжаю в новый город, то просто хожу по улицам, наблюдаю за людьми». Вот и я стараюсь делать то же самое: гуляю, наблюдаю. В музеи иду не ради галочки, а только если мне это действительно интересно. Вечером хожу в театр или на концерты.



Иволгинский дацан – крупный буддийский монастырский комплекс, центр буддизма РФ, резиденция Пандито Хамбо-ламы. Находится в Бурятии, в населённом пункте Верхняя Иволга.

О городах и странах

- Всего я побывал в 53 странах: в 47 признанных и 6 непризнанных вроде Абхазии и Косово. Городов посетил около 400, российских регионов – примерно 60. Самые ужасные города, какие я только видел, это Курган и Киров. Бедные, несчастные, брошенные.

Довольно хмуро и грязно в Чите. А вот в Иркутске и Улан-Удэ, которые, по меркам Сибири, находятся не очень далеко, картина совсем иная: зелено, всё цветёт, люди улыбаются.

Не понравилось на Сахалине. Пробыл там три дня и ни разу не увидел солнца. Это было в августе. Поинтересовался у местных, бывает ли у них вообще солнечная погода. Они ответили: «В мае вроде солнце выглядывало». Мне потом объяснили, что рядом с Сахалином встречаются два течения: тёплое и холодное. Поэтому там постоянная облачность, солнце появляется редко.



Сахалин, село Охотское. Там можно недорого купить свежеотваренного краба.

Из тех городов, которые очень понравились, могу отметить Чебоксары: уютный, чистый, зелёный, благоустроенный город. Львов понравился. Вся Беларусь шикарная. Когда приезжаешь туда, сразу понимаешь, что находишься в другой стране. Удивительным открытием стали города на Кавказе, в Средней Азии. Там очень много образованных, гостеприимных, отзывчивых людей, которые с радостью откликаются на любую просьбу о помощи.



Суровые шоп-туры из Нижневартовска в Сургут.





Нальчик. С помощью таких плакатов власти Кабардино-Балкарии приучают людей соблюдать чистоту и порядок.

Не бояться разговаривать

- Негативного отношения к себе не чувствовал никогда: ни в прибалтийских странах, ни в среднеазиатских. В городах Средней Азии практически все местные жители говорят по-русски. С языковой проблемой я столкнулся всего один раз в Чувашии: в одном районе в глубинке все жители говорили только по-чувашски. А это центр России, между прочим.

В зарубежных поездках общаюсь на английском. В Польше – на украинском: он похож на польский. Сложности бывают в испаноязычных странах, где совсем не говорят на английском языке. Это, например, вся Латинская Америка. К тому же там довольно много жуликов, которые пытаются «кинуть» абсолютно по любому поводу: будь то обмен валюты или заселение в гостиницу, когда с тебя пытаются взять денег больше, чем положено по прайсу. Когда понимаешь, что тебя хотят «кинуть», надо просто кричать. На любом языке. Тогда жулики сразу дают задний ход.

Но вообще я уже давно понял: не надо бояться с людьми разговаривать, потому что всегда можно договориться. У меня был случай в Копенгагене, когда я уболтал сотрудницу отеля, в котором мы забронировали номер, сделать нам скидку и включить в эту стоимость завтраки.

Или вот ещё случай. Однажды мы были с компанией друзей в Исландии. Гостиницу заранее не бронировали. Зашли в первую попавшуюся. Цены на проживание там были очень высокие, поэтому мы попросили сотрудниц отеля найти нам варианты подешевле. И эти девочки бросили свою работу и стали обзванивать гостиницы Рейкьявика. И ведь нашли подходящий вариант!



Если верить рекламным буклетам, то именно в этом месте сошлись евразийская и американская тектонические плиты. Справа от Сергея Евразия, а слева – уже Америка.



Япония. Детский сад в городе Киото. Разноцветные шапочки нужны, чтобы воспитатели могли различать детишек.

В поисках гармонии

- Европа у меня «закрыта» почти вся. Остались Испания, Португалия, Великобритания, Норвегия. Меня иногда спрашивают: зачем мне нужны эти поездки? Для меня это эмоции, встряска, подъём. Возможность узнать что-то новое, увидеть жизнь такой, какая она есть, а не такой, какой нам показывают её по телевизору.

Если месяца два никуда не езжу, чувствую себя уже некомфортно. У каждого свой способ ловить гармонию. Кому-то для этого достаточно новую вещь купить, кому-то нужно вкусно поесть, а мне надо путешествовать.



Памятник Владимиру Высоцкому в Подгорице (Черногория).



«На всех картах Кипр рисуют единой страной, - рассказывает Сергей, - тогда как фактически он более 40 лет разделен на две части». На переходе из греческого южного государства в турецкое северное.



Мост через Рейн. По нему можно быстро добраться из Швейцарии в Лихтенштейн.

Совет начинающим путешественникам

Как добраться быстро и дёшево из Калуги до аэропорта «Внуково»:

- На обычной электричке «Калуга – Москва» нужно доехать до станции «Толстопальцево», - рассказывает Сергей Фадеев. – Оттуда до аэропорта ходит обычный городской автобус. Дорога занимает всего 25 минут. Итого: 330 рублей – билет до Толстопальцево, 50 рублей – поездка до аэропорта.

Ценник от Сергея Фадеева

Средняя стоимость недельной поездки по России и СНГ на одного человека составляет не более 13-15 тыс. рублей: 2 тыс. – перелёт, 700 рублей – проезд от дома до аэропорта и обратно, 7 тыс. – жильё, 3500 – питание. Поездка в европейскую страну обойдётся подороже.

- В ноябре мы вместе с дочкой ездили в Париж через Калининград и Гданьск (Польша). Вся дорога в одну сторону обошлась нам в 5 тыс. рублей на человека, - говорит Сергей. – Если же лететь в Париж напрямую из Москвы, то это будет стоить не меньше 8-10 тыс. рублей.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания

Фото из личного архива Сергея ФАДЕЕВА.