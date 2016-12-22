Новогодние каникулы: где в Калуге покататься на коньках, лыжах и санках

На новогодних праздниках хочется не только посидеть за столом, но и активно провести выходные с друзьями или семьей. Мы собрали списки мест, где в Калуге можно «выгулять» свой зимний спортивный инвентарь.
Адреса открытых катков в городе:
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Платные крытые катки:
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Любители лыжного спорта могут покататься на лыжных трассах:
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Санки, ледянки, тюбинги и сноуборды:
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