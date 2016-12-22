Новогодние каникулы: где в Калуге покататься на коньках, лыжах и санках

На новогодних праздниках хочется не только посидеть за столом, но и активно провести выходные с друзьями или семьей. Мы собрали списки мест, где в Калуге можно «выгулять» свой зимний спортивный инвентарь.

Адреса открытых катков в городе:

ул. Степана Разина, 60;

ул. Суворова, 69;

ул. Маршала Жукова, 3;

ул. Никитина, 121;

ул. Спартака, 6;

ул. Кубяка, 2-6;

ул. Ольговская,17;

п. Мстихино;

п. Молодёжный;

ул. Заречная, 72 (МБОУ «СОШ № 50» г. Калуги);

ул. Центральная, 13а (МБОУ «СОШ № 29» г. Калуги);

ул. Трамплинная, 1в (ледовая площадка).

Губернский парк

площадь Маяковского;

28 декабря пройдёт открытие катка «Вираж» в одном из самых живописных исторических уголков нашего города - внутреннем дворе ансамбля Гостиных рядов.

30 декабря в Космическом ледовом городке, на Яченском водохранилище, рядом с лодочной станцией обещают открыть каток 25*35 для желающих.

Платные крытые катки:

детско-юношеская спортивная школа «Космос» (ул.Генерала Попова,17). Здесь массовые катания осуществляются по выходным дням.

каток «Любимый» (ул. Карла Либкнехта, 29).

Любители лыжного спорта могут покататься на лыжных трассах:

спортивная база ГАОУ ДО КО «ДЮСШ «Орленок»;

спортивная база МБОУ ДО «ДЮСШ «Старт» (ул.Тарутинская, 232а);

городской бор.

Санки, ледянки, тюбинги и сноуборды: