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Новогодние каникулы: где в Калуге покататься на коньках, лыжах и санках

22.12.2016 17:01 4 Наталья Чаадаева
Новогодние каникулы: где в Калуге покататься на коньках, лыжах и санках

На новогодних праздниках хочется не только посидеть за столом, но и активно провести выходные с друзьями или семьей. Мы собрали списки мест, где в Калуге можно «выгулять» свой зимний спортивный инвентарь.

Адреса открытых катков в городе:

  • ул. Степана Разина, 60;
  • ул. Суворова, 69;
  • ул. Маршала Жукова, 3;
  • ул. Никитина, 121;
  • ул. Спартака, 6;
  • ул. Кубяка, 2-6;
  • ул. Ольговская,17;
  • п. Мстихино;
  • п. Молодёжный;
  • ул. Заречная, 72 (МБОУ «СОШ № 50» г. Калуги);
  • ул. Центральная, 13а (МБОУ «СОШ № 29» г. Калуги);
  • ул. Трамплинная, 1в (ледовая площадка).
  • Губернский парк
  • площадь Маяковского;
  • 28 декабря пройдёт открытие катка «Вираж» в одном из самых живописных исторических уголков нашего города - внутреннем дворе ансамбля Гостиных рядов.
  • 30 декабря в Космическом ледовом городке, на Яченском водохранилище, рядом с лодочной станцией обещают открыть каток 25*35 для желающих.

Платные крытые катки:

  • детско-юношеская спортивная школа «Космос» (ул.Генерала Попова,17). Здесь массовые катания осуществляются по выходным дням.
  • каток «Любимый» (ул. Карла Либкнехта, 29).

Любители лыжного спорта могут покататься на лыжных трассах:

  • спортивная база ГАОУ ДО КО «ДЮСШ «Орленок»;
  • спортивная база МБОУ ДО «ДЮСШ «Старт» (ул.Тарутинская, 232а);
  • городской бор.

Санки, ледянки, тюбинги и сноуборды:

  • обустроенная горка для тюбингов, а так же сноупарк есть в Квани (ул. Трамплинная, д. 1В);
  • 30 декабря в Космическом ледовом городке, на Яченском водохранилище, рядом с лодочной станцией, обещают открыть ледяные горки;
  • горка в городском бору.


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Тэги: новый год общество
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