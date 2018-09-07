Шумозащитные экраны у Дворца спорта начали устанавливать

Как мы писали, прокуратура вынесла застройщику Дворца спорта предостережение, за то, что он ведёт работы даже в ночное время.

Чиновники встретились с жителями окрестных домов, побывали на стройплощадке и выслушали жалобы калужан.

- Работы на стройплощадке ведутся в основном днем, но сейчас идут самые трудоемкие процессы, которые предполагают использование ночного времени, - подчёркивают в городской управе.

– Для минимизации дискомфорта горожан по части периметра стройки установлен шумозащитный экран, – говорит главный инженер Управления капитального строительства Калужской области Сергей СИДЕЛЬНИКОВ. - Проводятся и другие локальные мероприятия, в частности установлены специальные приборы, выдающие в онлайн-режиме информацию на пульт о состоянии несущих конструкций домов... В случае, если датчики зафиксируют какое-либо нарушение, строительные работы незамедлительно остановят.

Чиновники предложили заказчику отменить шумные работы в ночное время и призвали жителей потерпеть дней 7 - 10, в течение которых завершится забивание свай.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.