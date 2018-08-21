Чиновники обещают: шумозащитные экраны на стройплощадке Дворца спорта вот-вот установят

Как мы рассказывали, в Калуге началось строительство Двора спорта. Он должен появиться на месте стадиона «Центральный». Позже подрядчик пообещал, что за свой счёт заменит в окрестных домах окна на новые.
Жители же этих домов жалуются, что, с тех пор, как началась стройка, они забыли о тишине.
- И живу, и работаю в районе строительства нового Дворца спорта, – пишет в «Фейсбуке» калужанка Татьяна ГАНИЧЕВА. - Ночью работает экскаватор: гудит, шумит, гудят и сигналят грузовики. Днем устанавливают сваи, стоит гул, и идёт такая вибрация, что в домах звенит посуда, а людям от постоянной трясучки становится плохо. Когда же и кто будет устанавливать звукоизолирующее ограждение? А ведь наши власти обещали даже окна поставить всем в округе. И что делать с вибрацией, которая вредна для человеческого организма?
Эти же вопросы задали журналисты во вторник, 21 августа, на пресс-конференции городскому голове Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ.
- Застройщик и заказчик будут минимизировать неудобства, - заверил он. - Шумозащитные экраны должны быть установлены с той стороны, где есть многоквартирные дома, частично там это уже есть – совсем небольшой участок. По информации непосредственно от исполнителя работ, экраны они заказали и в самое ближайшее время поставят.
Как пояснил городской голова, изначально планировалось установить шумозащитные экраны до 15 августа. Так же, по словам Разумовского, в ближайшее время начнутся работы по замене старых окон на новые. Пока с такой просьбой обратились владельцы 20 квартир.
- Объект большой, сложный. На протяжении нескольких лет будет идти строительство, вопросы будут самые разные возникать. Мы готовы общаться, - сказал Разумовский.
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