Подрядчик Дворца спорта готов заменить окна в жилых домах у стройки на новые

Ряд моментов, связанных со строительством Дворца спорта, обсудили городские чиновники на планёрке в горуправе в понедельник, 16 июля. В частности, речь шла о жалобах жителей домов, проживающих в домах рядом со стройкой, на то, что работы ведутся не только в дневное время, но и ночью.

«Очень хотелось бы узнать, почему работы по строительству нового Дворца спорта на месте стадиона «Центральный» ведутся ночью, а днём площадка пустая? – недоумевают жители в социальных сетях. – Это забота о тех, кто живёт в соседних домах, строительство секретного объекта или новый способ кражи денег из федерального бюджета?»

- Безусловно, основная часть работ будет вестись в дневное время, - сказал по этому поводу городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Но сейчас, когда идёт вывоз грунта, работы будут проводиться в том числе и ночью с учётом соответствующего плана производства.

Как нам стало известно, всего на этом этапе подрядчику предстоит выемка и вывоз на полигон 150 тысяч кубометров грунта. На совещании, которое состоялось в конце июня, было решено проводить эти работы ночью, чтобы не осложнять движение транспорта в дневное время.

По словам представителей подрядной организации, которых пригласили на планёрку, план производства работ будет готов к среде, 18 июля. На вопрос, какие мероприятия предусмотрены для того, чтобы минимизировать дискомфорт жителей близлежащих домов, подрядчик ответил:

- По периметру «пятна» застройки будет установлен шумозащитный экран. Также будут проведены локальные мероприятия, позволяющие уменьшить шум. Да, к сожалению, в дневное время будет достаточно шумно, но постараемся это дело минимизировать. Плюс в тех домах, которые граничат со стройплощадкой, мы установим пластиковые окна, которые меньше пропускают шум, вместо старых, если жильцам это будет необходимо.

Строительство Дворца спорта продлится около двух лет.