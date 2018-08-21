Капля в море: в год из аварийных домов расселяют всего 10 семей

В Калуге после 2012 года более 300 домов признаны аварийными. Жить в таком жилье невыносимо, а новое калужанам не предоставляют. Эту тему подняли во вторник, 21 августа, журналисты на встрече с городским головой Дмитрием РАЗУМОВСКИМ.
- Муниципальная программа есть, но её ресурс крайне ограничен, - пояснил глава города. – Выделяется порядка 40 миллионов рублей в год. Совсем немного - 10 семей - мы можем пересилить. А очередь большая - порядка 300 аварийных домов. Федеральная программа действовала до 2012 года. Мы ждём принятие новой программы.
Ожидается, что государственная программа переселения граждан из аварийного жилья будет рассматриваться осенью.
- Все дома, которые были признаны аварийными до 2012 года, кроме семи, расселили, - добавил Разумовский.
Дмитрий Олегович пояснил, что «живой» очереди по расселению аварийных домов нет.
- Она [муниципальная программа] работает как пожарная машина: когда что-то уже совсем негативное происходит, она включается.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Строительство миниполиса «Веснушки» подходит к концу 20.08.2018 09:19
Прокуратура начала поиск латентных обманутых дольщиков 17.08.2018 15:03
Суд не указ: 7 лет власти игнорируют его решение о капремонте дома 17.08.2018 09:58
Докопались: жители новостройки боятся остаться без крыши над головой 17.08.2018 09:39
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: