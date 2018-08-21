Капля в море: в год из аварийных домов расселяют всего 10 семей

В Калуге после 2012 года более 300 домов признаны аварийными. Жить в таком жилье невыносимо, а новое калужанам не предоставляют. Эту тему подняли во вторник, 21 августа, журналисты на встрече с городским головой Дмитрием РАЗУМОВСКИМ.

- Муниципальная программа есть, но её ресурс крайне ограничен, - пояснил глава города. – Выделяется порядка 40 миллионов рублей в год. Совсем немного - 10 семей - мы можем пересилить. А очередь большая - порядка 300 аварийных домов. Федеральная программа действовала до 2012 года. Мы ждём принятие новой программы.

Ожидается, что государственная программа переселения граждан из аварийного жилья будет рассматриваться осенью.

- Все дома, которые были признаны аварийными до 2012 года, кроме семи, расселили, - добавил Разумовский.

Дмитрий Олегович пояснил, что «живой» очереди по расселению аварийных домов нет.

- Она [муниципальная программа] работает как пожарная машина: когда что-то уже совсем негативное происходит, она включается.

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