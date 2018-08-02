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Невыносимость бытия: калужане боятся жить в двухэтажном бараке

02.08.2018 12:41 5 1411 Елена Французова
Невыносимость бытия: калужане боятся жить в двухэтажном бараке

О двухэтажном бараке на Войкова, 16а, мы писали неоднократно. Жители на протяжении многих лет живут в разваливающемся доме, а городские власти продолжают делать вид, что проблемы не существует.

С каждым годом ситуация становится всё плачевнее. Люди уже боятся ночевать в собственных квартирах и готовы, имея свой угол, снимать жильё.

- Моя квартира – это единственное жильё, которое у меня есть, - рассказывает одна из жительниц Наталья КУРАКИНА. – Мне приходится растить сыновей в жутких условиях: стены в доме постоянно преют, покрываются плесенью, потолок может в любой момент обрушиться на наши головы вместе с ветхой крышей. Наша семья признана малоимущей, мы включены в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилья. В списке стоим на 386 месте. Очередь фактически не продвигается. Зимой в нашем доме произошла авария, и в итоге у нас отключили газ. С подключением возникли проблемы, пришлось доплачивать за голубое топливо, газовики долго объясняли, почему не могут нас подключить. В доме постоянно искрит проводка, мы боимся заходить в свои квартиры, а не то, что жить в них. Но другого выхода у нас нет. Городская управа утверждает, что денег в бюджете на расселение нас нет. Видимо, только после катастрофы наш вопрос решат. Нет справедливости в этом мире, наши права защищаются только на бумаге, а фактически творится полное бесправие.

Наталья устала общаться с проблемой в различные инстанции и получать лишь отписки:

- В итоге я обратилась в МЧС и попросила, чтобы спасатели дали оценку нашему дальнейшем нахождению в доме. Мне ответили, что оставаться здесь опасно.

Крыша в двухэтажке напоминает решето. В дожди у калужан в квартирах течёт с потолка. Запах сырости и гнилых брёвен после ливней держится неделями, дом не успевает сразу просохнуть. Управляющая компания заявила, что на счету барака денег нет, отремонтировать крышу жильцам предложили за собственные средства. Её ремонт в 2016 году оценили в четыре миллиона. Квартир в доме всего восемь, в большинстве из них живут молодые семьи или одинокие старики. Им едва хватает денег, чтобы свести концы с концами. Естественно, несколько сотен тысяч рублей выделить из семейного бюджета они не смогли.

- Вы не представляете, как наш дом качается во время сильного ветра! – добавляет Наталья.

Невооружённым глазом видно, что барак сгнил, перекосился. Как он ещё стоит, остаётся только удивляться, так как фундамент давно просел, покрылся трещинами и местами осыпался.

- Стены дома идут волной, брёвна вываливаются. Я не знаю, что должно произойти, чтобы нас услышали. Сил бороться уже не осталось, - говорит Наталья.

На наш официальный запрос в городской управе ответили, что жильцов отселят до 1 сентября 2019 года, так как дом признан аварийным после 1 января 2012 года.

- В связи с отсутствием в собственности Калуги пригодных для проживания свободных жилых помещений, переселить жителей данного дома в более ранний срок не представляется возможным, - добавили в горуправе.

Жильцы двухэтажного барака собираются обратиться в суд.   

Фото автора.

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Тэги: жкх коммуналка наталья куракина
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