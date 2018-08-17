Докопались: жители новостройки боятся остаться без крыши над головой

В новую пятиэтажку на улице Полесской Ольга Васильевна ГРИЦЕНКО и её супруг переехали два года назад. Поначалу всё радовало: планировка квартиры отличная, отопление индивидуальное, в перспективе ожидалась ещё и собственная кладовка в подвале.
«Никаких кладовок!»
— В соседних домах люди такие кладовочки уже давно сделали, — говорит Ольга Васильевна. — Два года назад провели и мы собрание собственников: мол, давайте собирать деньги, заниматься подвалом. Откуда ни возьмись прискакала девица, худая такая, шустрая, и говорит: «Этот подвал — мой! Я его купила! Никаких ваших кладовок тут не будет! Даже не думайте!»
Возмущённые жильцы отправились в управляющую компанию. Тогдашний её руководитель подтвердил: в мае 2016-го компания-застройщик, действительно, продала подвал этого дома. Народ пошумел-пошумел, да толку-то?
Офис в подвале
Эта история получила продолжение спустя два года, в конце июля 2018-го.
— Недели три назад, это была суббота, слышу у себя под окнами — я живу на первом этаже — шум, гам, тарарам, — продолжает Ольга Васильевна. — Вышла — вижу молодых ребят, человек 12. Стала расспрашивать — оказалось, что они собрались копать в подвале.
Жители быстро сбегали в офис управляющей компании за генеральным директором, благо та суббота была у него приёмным днём. Тот тут же пришёл, попросил прекратить работы, поскольку никаких разрешительных документов на их проведение не видел.
— С владелицей подвального помещения мы общались в мае этого года, — говорит гендиректор УК «Рождествено» Андрей САВУЛА. — Она приходила за проектом подвала. Сказала, что хочет сделать там офисы — у неё юридическая фирма. По всем документам эти помещения являются техническим подпольем с коммуникациями. Вентиляции там нет. То есть для того, чтобы там могли находиться люди, необходима перепланировка, выполнить которую может только специализированная организация. Я сказал собственнице, что необходимо подготовить проект, вынести коммуникации — они должны быть доступны для обслуживания. Но она отказалась беседовать с нами.
До той самой июльской субботы, когда во дворе дома № 67 появились рабочие, Андрей Савула с владелицей подвала больше не общался. Она сама позвонила гендиректору УК, когда тот попросил молодых людей прекратить работы.
— Стала спрашивать, на каком основании я препятствую их проведению. Заявила, что я нарушаю её права, что она не обязана предоставлять мне какие-либо документы. Затем перешла на повышенные тона, оскорбления. Я прекратил разговор, когда понял, что конструктивного диалога у нас не получится.
Часа через два споров и препирательств рабочие всё-таки собрались и ушли. Но уже на следующий день вернулись и резво принялись за дело. Помешать им Андрей Савула уже не мог, потому что ушёл в отпуск.
— Копали две недели, каждый день с 9 утра до 5 вечера, — вздыхает Ольга Васильевна. — Тут такие горы земли были! В конце работ они вывозили уже глину. Некоторые наши соседи были в подвале. Говорят, если раньше высота потолка была 1 м 70 см, то стала 3 м 30 см! Слышали, что девица эта — владелица подвала — собирается строить здесь магазин. Но документов на строительство у неё нет! Мы очень боимся, что этот подкоп плохо отразится на состоянии нашего дома. У нас фундамент и так весь в трещинах (их ширину можно наблюдать на фото выше - прим. ред).
Моя хата с краю?
Интересуюсь у генерального директора управляющей компании, насколько обоснована тревога жильцов.
— Опасения самые непосредственные! — отвечает Андрей Савула.
— Почему же вы не вызвали полицию, когда пришли рабочие и собрались копать?
Ответ кажется мне несколько странным:
— Вообще-то полицию хотела вызвать она (собственница подвала. — Прим. ред.) — за то, что препятствую проведению работ.
— Ну пусть бы и вызывала, — говорю я. — Полиция заодно проверила бы законность проведения работ.
Мой собеседник молчит. А я продолжаю задавать вопросы, ответы на которые снова удивляют.
— После возвращения из отпуска вы пытались выяснить, например, в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, есть ли у владелицы разрешение на проведение работ в этом подвале?
— Нет, такой инициативы я не проявлял, — говорит Андрей Савула.
— Но почему?! — удивляюсь я его инертности. — Ведь если, не дай Бог, с этим домом что-то случится, с вас с первого спросят!
Ольга Гриценко тут же комментирует:
— Управляющая компания заодно с этой дамой!
Ждём проверки
Поняв, что от руководства УК ждать помощи не приходится, жители дома № 67 взялись за дело сами: их письма с требованием прекратить работы в подвале и разобраться в ситуации отправились сначала в прокуратуру города, затем — в Государственную жилищную инспекцию Калужской области.
— Обращение нам поступило, — говорит руководитель ГЖИ Алексей ДУЛИШКОВИЧ. — Постараемся в кратчайшие сроки выехать на место и провести проверку законности действий владельца подвального помещения.
Специалистам Госжилинспекции предстоит также выяснить законность сделки по продаже подвала, который изначально был общедомовым имуществом, оплаченным из карманов дольщиков.
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