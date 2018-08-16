4 года строитель-депутат дольщиков завтраками кормит

Строительство девятиэтажного жилого дома с офисными помещениями в Калуге по адресу: улица Пригородная, 41 началось весной 2013 г. Первоначально объект планировалось сдать в эксплуатацию через год – во втором квартале 2014.

А между тем сроки окончания строительства переносились несколько раз, дом не достроен до сих пор. Более того, пребывает он в плачевном состоянии: не подведены коммуникации, не завершены работы по возведению кровли, не закрыт внешний контур, нет лифтов, не закончено возведение внутренних перегородок. Дом мокнет под дождем, стены сыреют. Последствия могут иметь необратимый характер.

Но есть у застройщика новые сроки – конец 2018. Что уж там – ждали четыре года, подождать еще четыре месяца можно же? Подождать можно – будто есть какие-то варианты?! Но в то, что эти сроки самые-самые окончательные никто из дольщиков не верит.

Строитель-депутат

Застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление - 3 ИНВЕСТ». Генеральный директор - депутат Калужской городской думы от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по территориальному развитию города и городского хозяйства Сергей Васильевич ЧАПЛИН.

Господин Чаплин всегда откликается на требование дольщиков встретиться и обсудить проблему. Всегда ее с ними обсуждает. Всегда идет им навстречу, предлагая и предлагая новые «реальные» сроки заселения. Смиренно просит поверить обещаниям и на этот раз. Но они не верят. Фомы неверующие. Они ищут управы на, как бы это поделикатней, непунктуального строителя в различных ведомствах и управах.

Защитники народных интересов

Поняв, что с застройщиком им не договориться, обманутые дольщики начали обращаться к чиновникам и политиками всех возможных уровней – и региональным, и федеральным.

Обращались к губернатору Анатолию Артамонову. Встречались с его заместителем Геннадием Новосельцевым. Приходили в областное Министерство строительства и ЖКХ лично к министру Егору Виркову.

Обращались в Инспекцию государственного строительного надзора и в прокуратуру.

Страшно сказать, обращались к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дитрию Медведеву.

К депутату Госдумы, руководителю рабочей группы президиума генерального совета (еще раз: президиума генерального совета!) партии «Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков Александру Сидякину тоже обращались.

И к местному партийному руководству Чаплина – конкретно к секретарю калужского отделения партии «Единая Россия» (он же член президиума регионального политического совета партии «Едина Россия», он же заместитель городского головы города Калуги) Юрию Моисееву.

Обращались и в СМИ. Хотя бы здесь небезрезультатно. На телеканале «Ника ТВ» о долгострое на Пригородной было два новостных сюжета.

Активности борющимся за свое кровное жилье дольщикам не занимать. Увы, защитники их интересов в ответ не столь бодры, как хотелось бы. Точнее, они в этой ситуации как-то слишком вялы.

От первого лица

- Мы получаем стандартные ответы, что по закону имеем право на компенсации в связи с переносом сроков строительства, - рассказывает одна из пострадавших Светлана ГОЛОВКИНА. Но дольщики, обратившиеся в суд, имеющие на руках постановление суда и исполнительный лист, не могут взыскать с застройщика никакой компенсации. Сейчас строительная организация «СМУ-3 Инвест» находится на стадии наблюдения по процедуре банкротства. Инспекцией государственного строительного надзора Калужской области был выявлен факт нецелевого использования средств по нашему объекту на сумму 11 409 816 руб. Но непосредственно для нас ничего не меняется. Мы не можем ни заселиться в наш дом, ни получить денежные компенсации.

- Чиновники разных уровней говорят нам, что ситуация со строительством дома взята под контроль, что дом признан проблемным, что активно предпринимаются меры по разрешению ситуации, – дополняет коллегу по несчастью Оксана НОВИЦКАЯ. - А на деле – чем дальше, тем хуже. Такого запустения на нашей стройке, как сейчас, не было еще никогда!

Однако дольщики, по их словам, намерены продолжать бороться. Они готовы и на более решительные действия. Вплоть до объявления голодовки.

Бедные люди

Среди обманутых дольщиков есть молодые семьи, купившие квартиры в доме на Пригородной, 41, в ипотеку. Есть вложившие в строительство материнский капитал. Есть продавшие собственное ветхое жилье, а теперь вынужденные скитаться по родственникам и знакомым, или снимать квартиру.

Для примера несколько историй.

Оксана Викторовна НОВИЦКАЯ в 2014 году продала ½ квартиры (свою долю) и купила квартиру в строящемся доме на Пригородной. Внесла сразу всю сумму. А теперь уже четыре года снимает жилье. Оксана добилась через суд компенсации, судебное постановление и исполнительный лист на руках. Но взыскать с застройщика неустойку не может. Суд на ее стороне, суровая реальность – против. Светлана Александровна ГОЛОВКИНА купила «собственное» жилье для своей молодой семьи. Успела родить ребенка – ему теперь уже год. Платят ипотеку из зарплаты мужа. Так и живут с родителями, сестрой и бабушкой.

Владимир Александрович ПИЛИПЕНКО купил квартиру на Пригородной в ипотеку. Работает на трех работах. Выдавший ипотеку банк каждые три месяца требует справку из строительной организации, подозревает нецелевое использование денежных средств. И сам дольщик Пилипенко это подозревает, но сделать ничего не может.

А в семье дольщицы Ирины ЗИНОВЬЕВОЙ за время строительства родился и подрос уже второй ребенок. Платят ипотеку, снимают жилье.

Это так, небольшая выборка.

Половину дома снесли, половину оставили

Из ряда вон – история семьи Натальи Михайловны ФИЛИМОНОВОЙ. До начала строительства она жила тут же, на Пригородной, 56, в одноэтажном доме на шесть семей. Их дом частично мешал строительству «коробки».

Строитель Чаплин принял гениальное инженерное решение: мешающая часть дома – 2 квартиры – была снесена. «Снесенным» жильцам обещано жилье в строящемся доме. Не просто обещано на словах, а, как и положено, заключен договор долевого участия. Вот они как законные участники долевого строительства с 2014 г. и ждут.

А в оставшейся, не снесенной половине дома и сейчас живут люди – четыре семьи! И ничего, что дом покосился. Ничего, что с одной его стороны вместо капитальной внешней стены внутренняя перегородка. Ничего, что зимой в доме очень холодно. Что из-за аварийного состояния дома его жильцы остались без водопровода. Что без разрешения собственников разрушено их приусадебное хозяйство…

Все это ничего. Бог терпел, как говорится. А чем роптать, лучше порадоваться за тех, у кого все хорошо. За строителя-депутата, например. У него с зимним теплом и с водопроводом все, скорее всего, благополучно.

С Днем строителя, Сергей Васильевич!

Фото автора и Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Этот материал опубликован в молодой городской газете «Калужский объектив», № 32. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54.

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