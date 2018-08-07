Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 07 августа
$ 63.50 0.04
73.41 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Жители Ромодановских Двориков рискуют замёрзнуть зимой

07.08.2018 15:59 0 616 Оксана КОЛОСОВА
Жители Ромодановских Двориков рискуют замёрзнуть зимой

Готовность жилищно-коммунального хозяйства Калуги к зиме на сегодняшний день составляет 70%. Об этом на планёрке в горуправе 6 августа сообщил начальник Управления ЖКХ города Виктор УСТИНОВ.

По его словам, большая часть управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций занимаются подготовкой добросовестно. Однако есть и негативные примеры.   

- Если говорить о ресурсоснабжающих организациях, то это компания, которая даёт тепло на улицу Ромодановские Дворики: это несколько многоквартирных домов, детский сад, школа, колледж, - рассказал Виктор Устинов. – На сегодняшний день она вообще не готова к зиме. Сейчас мы совместно с «Теплосетью» проверяем данную компанию. Направим обращение в прокуратуру, потому что опасаемся за то, как она подготовится к зиме.

- Что касается управляющих компаний, то большинство из них готовятся к зиме добросовестно, - добавил Устинов. – Но есть ряд организаций, у которых процент готовности достаточно низкий. Это УК «Развитие», УК Жилищным фондом, у которых процент готовности составляет от 5 до 10.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх отопление виктор устинов
Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

В Калуге песочницу поставили прямо на канализационный люк 07.08.2018 09:58

Невыносимость бытия: калужане боятся жить в двухэтажном бараке 02.08.2018 12:41

На восьми улицах отключат свет 31.07.2018 17:03

«Теплосеть» наделала больше 50 ям в Калуге 30.07.2018 16:17

На шести улицах отключат электричество 25.07.2018 16:15


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 11 августа, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

ср 08 августа, 20:00
Smash hit combo
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 09 августа, 19:00
Концертная программа «Наше время»
Гостиные ряды
пт 10 августа, 19:00
Концертная программа «Лета звонкие голоса»
Гостиные ряды
пт 10 августа, 20:00
«Сплин» The BEST
Арена КТЗ, ДК

Кино

Убежище дьявола
Миссия невыполнима: Последствия
Кристофер Робин
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть «ТВ-Онлайн»

РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

Последние объявления на KupiSlona.ru

Сумка для ноутбука

Цена: 1 500 руб.

Смарт-часы Winait S68

Цена: 1 000 руб.

Фитнес-браслет Makibes G03 Plus

Цена: 2 500 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.