Жители Ромодановских Двориков рискуют замёрзнуть зимой

Готовность жилищно-коммунального хозяйства Калуги к зиме на сегодняшний день составляет 70%. Об этом на планёрке в горуправе 6 августа сообщил начальник Управления ЖКХ города Виктор УСТИНОВ.
По его словам, большая часть управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций занимаются подготовкой добросовестно. Однако есть и негативные примеры.
- Если говорить о ресурсоснабжающих организациях, то это компания, которая даёт тепло на улицу Ромодановские Дворики: это несколько многоквартирных домов, детский сад, школа, колледж, - рассказал Виктор Устинов. – На сегодняшний день она вообще не готова к зиме. Сейчас мы совместно с «Теплосетью» проверяем данную компанию. Направим обращение в прокуратуру, потому что опасаемся за то, как она подготовится к зиме.
- Что касается управляющих компаний, то большинство из них готовятся к зиме добросовестно, - добавил Устинов. – Но есть ряд организаций, у которых процент готовности достаточно низкий. Это УК «Развитие», УК Жилищным фондом, у которых процент готовности составляет от 5 до 10.
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