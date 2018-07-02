Кошки забросали улицу Циолковского мусором

В понедельник, 2 июля, на планёрке в горуправе чиновники обсудили жалобу нашего читателя на состояние улицы Циолковского.
В «Народных новостях» caesar рассказал, что сотрудники ресторана быстрого питания складывают мусор в общий контейнер на улице:
- Делают они это каждый день. Раньше у них стоял свой контейнер, теперь, видимо, в целях экономии таскают отходы в ближайший. А вороны и кошки всё это растаскивают.
Ситуацию прокомментировал начальник Управления экономики и имущественных отношений Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
Он сообщил, что у ресторана быстрого питания заключён договор на вывоз ТБО, вывоз мусора производится согласно графику.
- Мы общались с руководством кафе. Они сказали, что вынесли всё это в мешках. Мы видим два пути решения, и оба варианта сейчас прорабатываются, - сообщил Архангельский. - Есть договоренность о том, что они выносят мусор, по звонку подрядчик вывозит его сразу. И второй вопрос, который мы сейчас прорабатываем, – договориться с администрацией кафе, чтобы они сделали на собственной территории закрытый контейнер с ограниченным доступом.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Дорожает всё: как поменяются тарифы ЖКХ с 1 июля 27.06.2018 16:23
Электричество отключат на трёх улицах Калуги 26.06.2018 15:13
Засыпанную землёй площадку огородили 25.06.2018 14:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Продается квартира ул. Болотникова
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: