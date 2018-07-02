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Кошки забросали улицу Циолковского мусором

02.07.2018 17:15 9 1549 Елена Французова
Кошки забросали улицу Циолковского мусором

В понедельник, 2 июля, на планёрке в горуправе чиновники обсудили жалобу нашего читателя на состояние улицы Циолковского.

В «Народных новостях» caesar рассказал, что сотрудники ресторана быстрого питания складывают мусор в общий контейнер на улице:

- Делают они это каждый день. Раньше у них стоял свой контейнер, теперь, видимо, в целях экономии таскают отходы в ближайший. А вороны и кошки всё это растаскивают.

Ситуацию прокомментировал начальник Управления экономики и имущественных отношений Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Он сообщил, что у ресторана быстрого питания заключён договор на вывоз ТБО, вывоз мусора производится согласно графику.

- Мы общались с руководством кафе. Они сказали, что вынесли всё это в мешках. Мы видим два пути решения, и оба варианта сейчас прорабатываются, - сообщил Архангельский. - Есть договоренность о том, что они выносят мусор, по звонку подрядчик вывозит его сразу. И второй вопрос, который мы сейчас прорабатываем, – договориться с администрацией кафе, чтобы они сделали на собственной территории закрытый контейнер с ограниченным доступом.

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Тэги: жкх александр архангельский
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