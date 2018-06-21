Рядом с Краеведческим музеем собираются строить «опасный» дом

Плеханова, 77А – сейчас по этому адресу находится полуразвалившееся кирпичное двухэтажное строение. Из-за высоких деревьев, растущих рядом, с дороги его почти не видно.

Земельный участок, на котором стоят руины из красного кирпича, принадлежит частному лицу. В планах у него – построить здесь четырёхэтажный жилой дом с подземной автостоянкой.

Эскизы дома

Как сказано в проектной документации, «архитектурное решение застройки предполагается в смешанном стиле: хай-тек с элементами классики, активным использованием панорамного остекления».



Крыша дома, по замыслу проектировщиков, будет выполнять функцию зоны отдыха.

Буквально в двух шагах от планируемой стройки находятся несколько крупных памятников архитектуры, в том числе Усадьба Золотарёвых-Кологривовых, в котором располагается Калужский объединённый музей-заповедник (его по старой памяти продолжают называть краеведческим) и Палаты Макарова. По этой причине авторы проекта должны были провести специальные исследования,

чтобы оценить, как стройка отразится на состоянии архитектурных памятников, и дать рекомендации по их сохранности.

Данное требование проектировщики выполнили, но вот к качеству этой работы у генерального директора Калужского объединённого музея-заповедника Виталия БЕССОНОВА, внимательно изучившего документацию, возникли серьёзные замечания.

- Во-первых, на 4,5 метра превышена высотность здания. Она ограничена 10 метрами, - говорит Виталий Анатольевич. – Кроме того, нулевая точка была взята от пола, а не от земли, как положено. Не учитывается конструкция крыши, на которой предполагаются вытяжки, ограждения. Высота наших зданий – 5 метров. При этом эксперты утверждают, что основной объём нового здания виден не будет. Но мы понимаем, что это лукавство: строение высотой 10 метров и выше не может быть не видно со стороны 5-метрового. Визуализация, приведённая в поддержку слов в графической части документации, – ничто иное, как зрительный обман, осуществлённый с помощью компьютерной программы.

Однако вопрос эстетики в данном случае волнует Виталия Бессонова даже не в первую очередь. Главное, что его тревожит, – близость зоны строительства к объектам культурного наследия.

- Стройка будет располагаться в пяти метрах от территории памятника, - объясняет Бессонов. – Поскольку котлован планируется делать глубиной не менее трёх метров, зона негативного воздействия составляет минимум 9 метров. В неё попадает весь угол Усадьбы Золотарёвых с колоннадой и флигелем. Это значит, что, когда начнётся стройка, здания могут просто рухнуть. Ни в одном городе РФ, в том числе и в Москве, строительство вблизи объектов культурного наследия без специальных исследований никогда не проводилось. Состояние наших конструкций не обследовалось, поэтому неизвестно, насколько защищены их фундаменты от динамической нагрузки при строительстве.

Виталий Анатольевич обращает внимание ещё на один нюанс. Раздел о мероприятиях по обеспечению сохранности объектов культурного наследия разрабатывали хорошо известные калужанам проектировщики из Ярославля.

Именно они три с половиной года назад делали проект корректировки действующего «Проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги».

- Эта работа ставила своей целью обеспечить разрешение строительства под склоном, на котором находится Музей космонавтики, крупного отеля, три корпуса которого закрыли би склон по всей его высоте и полностью исказили бы самую выразительную панораму Калуги, - объясняет Виталий Бессонов. – Это вызвало возмущение горожан. При поддержке Министерства культуры РФ предложение ярославцев было отвергнуто.

Во второй раз они «отличились» в 2017 году, выиграв конкурс на разработку нового проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Калуги. Представленный проектировщиками документ вызвал шквал критики, в том числе и со стороны профессиональной общественности.

Кстати, в марте нынешнего года компания из Ярославля была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Свои замечания Виталий Бессонов подробно изложил в письме, которое он направил в минувший понедельник, 18 июня, в Областное управление по охране объектов культурного наследия. Генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника считает, что проект строительства дома на улице Плеханова нарушает требования законодательства и потому должен быть переработан.

- То, что там нужно строить, не обсуждается, - отмечает наш собеседник. – Главный вопрос – каким образом строить.

Окончательное решение по этому проекту должен принять 26 июня начальник Управления по охране ОКН Евгений ЧУДАКОВ.

Что касается проекта охранных зон, то его судьба до сих пор неизвестна. На заседании градостроительного совета 28 мая Чудаков сообщил, что корректировка документа находится на завершающей стадии. Ответ на вопрос, как скоро работа над ним будет закончена и когда документ представят на общественное обсуждение, мы пока не получили.

- В настоящее время Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги работы у подрядчика не принимались, оплата не производилась. В адрес подрядчика направлен акт о несоответствии выполненных работ, - говорится в ответе пресс-службы горуправы на наш официальный запрос. К слову, он дословно повторяет ответ, который мы получили в январе на аналогичное обращение.

Мы также поинтересовались в горуправе, почему город так и не расторгнул контракт с проектировщиками из Ярославля – именно это рекомендовали сделать калужские эксперты. По их мнению, корректировать документ смысла не было – только полностью переделывать.

- Руководство Калуги могло расторгнуть контракт в одностороннем порядке, поскольку подрядная организация условия договора не выполнила, - говорит Виталий Бессонов. – Это обычная практика, к которой мы неоднократно прибегали в случае с недобросовестными подрячиками. Но город не посчитал целесообразным сделать это, что вызывает некоторое недоумение. Кстати, ситуация со строительством дома на Плеханова, 77А – это тот подход, который ярославцы предлагают и для всей Калуги в проекте охранных зон: большие, новые дома, точечная застройка, а памятники побоку – что с ними будет, нас не волнует.

Мы рассчитываем, что в ответе на наш официальный запрос муниципалитет всё-таки пояснит, почему он продолжает сотрудничество с компанией, которая официально признана недобросовестной.

Фото автора.