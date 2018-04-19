170 калужан два года ждут обещанного жилья

Квартиру в строящемся семисекционном доме с красивым космическим названием на улице Кибальчича, 2, калужанин Алексей СОЛОНОВ присмотрел в 2014 году, когда приехал в гости к родным: окна их квартиры выходят как раз на стройплощадку.

«Качество хорошее, планировки отличные»

— Строительные работы велись очень активно. Это меня и привлекло, — рассказывает Алексей. — Решил побольше узнать о доме и о компании, которая его возводит. Как раз в то время в одном из торговых центров Калуги проходила Ярмарка недвижимости. Сходил на неё, пообщался с менеджером по продажам. Мне нарисовали радужную картину: дом строится быстро, качество хорошее, планировки отличные. В общем, я вдохновился и в декабре 2014 года заключил ипотечный договор.

Похожая история и у Сюзанны ГАЛСТЯН.

— Я живу рядом. Каждый день проезжала мимо и видела, что люди работают как пчёлки. Значит, думаю, деньги у организации есть и ей можно доверять. Планы были такие: взять в ипотеку новое жильё, потом продать старую квартиру и погасить кредит. Но это ещё не всё. Я ведь и родителей уговорила купить квартиру в этом доме. Они живут в Красноярске. Продали там своё жильё, вложили деньги в это…

«Хватит нам надоедать!»

Вручить ключи от квартир Алексею и Сюзанне должны были в 2016 году. Но незадолго до часа икс Алексей получил от застройщика уведомление о переносе сроков сдачи дома. Позже пришло ещё одно письмо похожего содержания. Потом уведомления от строительной компании приходить перестали. Обо всех новостях, связанных со строительством дома, Алексей узнавал либо на сайте организации, либо из телефонных разговоров с её сотрудниками. Сюзанна и вовсе не получала никаких уведомлений.

— Я молчала и ждала до июня 2017 года, — говорит моя собеседница, — пока однажды в ответ на мой звонок с вопросом, когда же будет сдан дом, мне не сказали: «Хватит нам надоедать! Когда сдадим, мы вам сообщим!»

И бросили трубку. После этого я обратилась в суд и выиграла его. Застройщика обязали выплатить мне компенсацию в размере 400 тыс. рублей. По исполнительным листам я получила всего 700 рублей.

У Алексея терпение лопнуло в ноябре 2017 года. К тому же подошёл срок, когда он, согласно ипотечному договору, должен был передать квартиру в залог банку.

— Но сделать это я и другие дольщики, взявшие кредиты, не можем, поскольку нет оснований для регистрации права собственности. Пока банки идут нам навстречу, но ведь это не может длиться вечно!

«Идите в суд!»

Попытка решить проблему с помощью областных и городских властей успехом также не увенчалась.

— В ответ на наши жалобы чиновники пишут, что стройка идёт, застройщик работает, а в случае несоблюдения сроков мы вправе обратиться в суд, — говорит Алексей.

— Вот я подала в суд, — добавляет Сюзанна. — И что получила?! Ничего — только испорченные нервы!

За несуществующее жильё дольщики платят приличные деньги. У Алексея ипотечный взнос составляет 25 тысяч рублей в месяц, у Сюзанны — 40 тысяч.

Кроме них в подобной ситуации оказались ещё примерно 170 участников долевого строительства.

Счётчики преткновения

Юрий ЮРКО, генеральный директор компании-­застройщика, которая возводит дом на Кибальчича, 2, вину за срыв сроков сдачи объекта признаёт лишь частично. По его словам, выполнить свои обязательства вовремя компании помешали многочисленные внешние обстоятельства, которые одно за другим стали появляться вскоре после начала строительства.

— Обеспечивать дом теплом должна была котельная, которая находится неподалёку, — рассказывает Юрий Юрко. — Но, когда мы завершили строительство коробки здания, собственник котельной отказал нам в подключении, несмотря на выданные технические условия и оплаченный аванс в размере 1,5 млн. рублей, который нам так и не вернули. В итоге мы остались без источника теплоснабжения. Оставался один выход — строить крышную котельную. Проектирование и последующая экспертиза привели к затягиванию сроков. Тогда же мы подписали с руководством города соглашение о размещении в шести секциях первого этажа городской поликлиники № 6. Организация такого учреждения в жилом доме также требует экспертизы. Кроме того, в нашем проекте была предусмотрена отдельная подземная парковка, но жители соседних домов воспротивились этому. В итоге мы вынуждены были отказаться от неё. Чтобы сохранить заявленное в проекте количество парковочных мест, нам пришлось выносить линию электропередач.

Банк, с которым мы работаем, был на санации, больше полугода мы не могли реализовывать квартиры. Это также отразилось на сроках сдачи дома. Нюансов очень много.

Одну из проблем, связанных с установкой поквартирных счётчиков учёта тепловой энергии, до сих пор не удалось разрешить. Установить их потребовала в июле прошлого года Инспекция государственного строительного надзора. Руководитель строительной компании считает это требование необоснованным.

— Устанавливать счётчики надо только в том случае, если отопление в доме централизованное, — объясняет Юрий Юрко. — Но теперь у нас крышная котельная, автономная, являющаяся собственностью жильцов, поэтому счётчики не нужны. Все эти детали прописаны в постановлении Правительства РФ и в законе об энергосбережении. Кроме того, в разработанной и прошедшей экспертизу проектной документации счётчики учёта тепла не предусмотрены. Почему стройнадзор настаивает, нам не очень понятно.

По словам гендиректора компании-застройщика, этот спор, который длится почти 9 месяцев, уже вышел на уровень заместителя губернатора. На нынешней неделе в администрации города должно состояться совещание по данному вопросу.

— Я предлагаю такой вариант: принять у нас первую очередь под гарантийное письмо с обещанием, что мы эти счётчики установим в случае, если такое решение примет, например, суд или исполнительная власть.

Если руководство области и города пойдёт навстречу застройщику, то жители первой очереди получат ключи от квартир уже в мае этого года. Вторую и третью очереди обещают достроить к сентябрю.

— Финансовых средств у нас достаточно, — заверил Юрий Юрко. — Банкротство нам не грозит.

«Не верим!»

Дольщики «космической» новостройки словам застройщика уже не верят:

— Этими обещаниями нам просто заткнули рот ещё на один квартал!

Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем, удастся ли руководству города и строительной организации найти компромиссное решение. Но, по крайней мере, один вывод очевиден. Учитывая, какое количество скандалов, связанных с долевым строительством, сотрясало Калужскую область последние несколько лет, понятно, что предприятие это весьма рискованное, а значит, стоит десять раз подумать, ввязываться в него или нет.



Участники долевого строительства дома № 2 по улице Кибальчича.

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекресток» от 18.04.2018. Ещё больше интересных материалов вы можете найти в электронном архиве издания.