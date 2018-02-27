В четырёх деревнях отключили воду

Во вторник, 27 февраля, водоканал проводит аварийно-ремонтные работы на водоводе в деревне Чижовка.
Из-за этого до 17:00 не будет холодной воды в жилых домах в деревнях Шопино, Воровая, Желыбино и Чижовка.
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