В четырёх деревнях отключили воду

Во вторник, 27 февраля, водоканал проводит аварийно-ремонтные работы на водоводе в деревне Чижовка.

Из-за этого до 17:00 не будет холодной воды в жилых домах в деревнях Шопино, Воровая, Желыбино и Чижовка.