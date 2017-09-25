Обманули с отключением: Правый берег остался с водой

В пятницу «Калугаоблводоканал» сообщал, что 25 сентября на всём Правобережье в Калуге не будет воды. Планировалось, что в районе строительства шопинской дороги пройдут работы по переврезке водовода.

Однако утром в понедельник жители Правого берега обнаружили, что вода из кранов течёт. За комментариями по этому поводу мы обратились в водоканал.

- Работы по переврезке осуществляются в данный момент, - сообщили нам в пресс-службе. – Однако благодаря подготовительным работам, проведённым на выходных, отключать водоснабжение не понадобилось. Вода пущена к потребителям по дополнительной линии.