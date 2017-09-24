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Правый берег полностью оставят без воды

24.09.2017 11:48 1 728 Дмитрий Ивьев
Правый берег полностью оставят без воды

В понедельник, 25 сентября, на улице Генерала Попова в Калуге в районе строительства шопинской дороги пройдут работы по переврезке водовода. Из-за этого весь Правый берег с 8:00 до 18:00 останется без воды, сообщает «Калугаоблводоканал».

- В период проведения работ силами водоканала будет организован подвоз питьевой воды, - обещают коммунальщики. - Предприятие приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей Правого берега с пониманием отнестись к данным работам.


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Тэги: жкх коммуналка шопино

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