Правый берег на 10 часов оставят без газа

В пятницу, 8 сентября, с 7:00 до 17:00 будет прекращена подача газа жителям микрорайонов «Кошелев» и «Правгород», деревень Чижовка, Воровая и Верховая.
Как сообщает пресс-служба городской управы, это связано с проведением газоопасных работ на автодороге «Правобережье - Шопино».
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