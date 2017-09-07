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Правый берег на 10 часов оставят без газа

07.09.2017 11:52 6 1054 Дмитрий Ивьев
Правый берег на 10 часов оставят без газа

В пятницу, 8 сентября, с 7:00 до 17:00 будет прекращена подача газа жителям микрорайонов «Кошелев» и «Правгород», деревень Чижовка, Воровая и Верховая.

Как сообщает пресс-служба городской управы, это связано с проведением газоопасных работ на автодороге «Правобережье - Шопино».


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Тэги: жкх газ

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