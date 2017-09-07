Правый берег на 10 часов оставят без газа

В пятницу, 8 сентября, с 7:00 до 17:00 будет прекращена подача газа жителям микрорайонов «Кошелев» и «Правгород», деревень Чижовка, Воровая и Верховая.

Как сообщает пресс-служба городской управы, это связано с проведением газоопасных работ на автодороге «Правобережье - Шопино».