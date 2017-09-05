Власти объяснили, почему вывоз мусора подорожает в 4 раза

С 15 сентября в Калуге тариф за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов составит 201 рубль 10 копеек за 1 кубический метр. Соответствующий приказ подписан министром конкурентной политики Калужской области Николаем ВЛАДИМИРОВЫМ.

Напомним, что ранее за сбор и вывоз мусора взимали 49 рублей и 14 копеек за кубометр.

- Плата состоит из затрат на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и затрат на утилизацию, обезвреживание и захоронение, - прокомментировали приказ в министерстве.

В ведомстве напомнили, что полигон ТБО в Ждамирово прекратил своё существование. Утилизацией, обезвреживанием и захоронением отходов занимается «Калужский завод по производству альтернативного топлива», который расположен по соседству с закрытым полигоном.

При этом чиновники поясняют, что прежний тариф на вывоз мусора на самом деле не вырос в 4 раза. Просто для новой организации установлены новые расценки.

- Тарифы для ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива» установлены впервые. Их размер зависит от объема оказываемых услуг, а также от экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности, - добавляют в министерстве конкурентной политики Калужской области.

Кроме того, там подчеркнули, что не позднее 1 января 2019 года будет утвержден единый тариф за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов на территории всей Калужской области.

Напомним, что ещё в марте этого года генеральный директор Калужского завода альтернативного топлива Дмитрий КВАЧ говорил о том, что тарифы за вывоз твёрдых коммунальных отходов изменятся:

- Они бы подорожали в любом случае. Ведь в Калуге тариф был самый низкий по области – 49,14 рубля. Тогда как кругом - от 100 до 200 рублей. Теперь ТКО надо транспортировать на другие полигоны, это расходы логистики.