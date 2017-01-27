Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Полигон ТБО в Ждамирово закрыли

27.01.2017 08:41 16 Елена Французова
Полигон ТБО в Ждамирово закрыли

Как мы уже писали, Калужский районный суд удовлетворил требования Калужской транспортной прокуратуры о закрытии полигона ТБО в Ждамирово
Апелляция городской управы не была удовлетворена.

Напомним, что вблизи аэропорта осуществлялось складирование отходов 4 и 5 классов опасности, в том числе пищевых отходов http://www.kp40.ru/news/accomp/39830/.

- Складирование данных отходов способствует массовому скоплению птиц, столкновение которых с воздушными судами может повлечь авиационные инциденты, - сообщала Московская транспортная прокуратура.

В четверг, 26 января, калужские судебные приставы провели проверку на полигоне, убедившись, что складирование мусора действительно прекращено. 

- Проверки судебных приставов на этом не закончатся, и исполнение решения суда будет находиться на контроле у регионального ведомства. В случае выявления нарушений, руководство предприятия будет привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба судебных приставов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: полигон


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 16 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 28 января, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

сб 28 января, 11:00
Заюшкина избушка
Станция Творчества
сб 28 января, 16:00
Вилли и шоколадная фабрика
Станция Творчества
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 29 января, 16:00
Школа мастерства от Алисы в Стране Чудес
Ambassador Hotel & Suites Kaluga

Концерты

пт 27 января, 19:00
Концерт "Мы вращаем Землю"
Дом музыки
пт 27 января, 19:00
Концерт "Мы из джаза"
Филармония
пт 27 января, 21:00
Концерт Vespercellos
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 28 января, 13:00
Концерт хора ветеранов «Преображение»
Городской досуговый центр

Кино

Почему он?
Три икса: Мировое господство
Балерина
Притяжение
Новости компаний

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13