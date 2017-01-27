Полигон ТБО в Ждамирово закрыли

Как мы уже писали, Калужский районный суд удовлетворил требования Калужской транспортной прокуратуры о закрытии полигона ТБО в Ждамирово.
Апелляция городской управы не была удовлетворена.
Напомним, что вблизи аэропорта осуществлялось складирование отходов 4 и 5 классов опасности, в том числе пищевых отходов http://www.kp40.ru/news/accomp/39830/.
- Складирование данных отходов способствует массовому скоплению птиц, столкновение которых с воздушными судами может повлечь авиационные инциденты, - сообщала Московская транспортная прокуратура.
В четверг, 26 января, калужские судебные приставы провели проверку на полигоне, убедившись, что складирование мусора действительно прекращено.
- Проверки судебных приставов на этом не закончатся, и исполнение решения суда будет находиться на контроле у регионального ведомства. В случае выявления нарушений, руководство предприятия будет привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба судебных приставов.
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