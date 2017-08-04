Подорожание газа коснётся не всех

С 1 июля в области повышены тарифы на голубое топливо для населения. Что дальше?

Рост цен неизбежен

Повышению тарифов на природный газ для населения была посвящена пресс-конференция при участии министра конкурентной политики Николая Владимирова и заместителя начальника Управления тарифного регулирования этого ведомства Галины Кузиной.

Согласно действующему законодательству, средние розничные цены на газ, который реализуется населению, складываются из оптовой цены, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги, которые утверждены Федеральной антимонопольной службой. За последний год все эти три составляющие выросли в цене.

Так, оптовая цена за истекший год увеличилась на 3,8%, стоимость услуг по транспортировке — на 4,5%, снабженческо-сбытовых услуг — на 3,9%. В среднем же цена на газ для потребителей с 1 июля повысилась на 4,05%, однако применительно к каждому конкретному домохозяйству эта цифра варьируется от небольшого снижения до повышения почти на треть.

Дифференци­ро­ван­ное повышение

Если раньше тариф был единым для всех домохозяйств и составлял 5 руб. 97 коп. за куб. м, то теперь правительство решило применить дифференцированный подход, в результате чего по одним направлениям произошёл рост цены, а по другим — наоборот, небольшое снижение.

С 1 июля все пользователи делятся на три категории. Самое большое подорожание коснулось тех домохозяйств, где газ используется только для приготовления пищи. Если в квартире стоит одна газовая плита, а отопление и горячее водоснабжение при этом осуществляются из общей котельной, цена газа выросла для домовладельцев на 31% и составляет теперь 7 руб. 83 коп. за куб. м.

Достаточно серьёзно выросла цена и для тех калужан, у кого в квартире газ используется для двух целей: приготовления пищи на плите и подогрева воды для хозяйственных нужд. Иными словами, если у вас установлены газовая плита и газовая колонка для подогрева воды (типичная ситуация в калужских хрущёвках), в июле вы заплатите за кубометр топлива 7 руб. 24 коп. В итоге подорожание для такого типа домохозяйств составило 21%.

В самой выгодной ситуации оказались те домовладельцы, которые используют газ по максимуму: для приготовления пищи, подогрева воды и, самое главное, для индивидуального отопления. Если у вас установлен и двухконтурный котёл, и газовая плита, тариф для вас снизится, правда, всего лишь на 4%: с 5 руб. 97 коп. до 5 руб. 76 коп.

Зачем это делается

По словам Николая Владимирова, дифференциация цены на прибылях ресурсоснабжающей организации никак не отражается. Она составлена таким образом, что Калугарегионгаз получал бы одинаковый объём выручки как с применением дифференциации, так и без неё. Вместе с тем общий расход газа по всем трём типам домохозяйств различается в очень значительном диапазоне.

Так, по словам министра, общий объём газа, потребляемого населением области, составляет 440 млн. куб. метров. Из них на отопление уходит 80% — 334 млн. куб. м. Домохозяйства, использующие газ для приготовления пищи и нагрева воды, ежегодно используют 72 млн. куб. м, или 16% от всего объёма потребления. Меньше всего газа используют те, кто имеет только газовую плиту, — 33 млн. куб. м, или 4%.

Таким образом, правительство обезопасило тех, кто потребляет самый большой объём газа, а основную нагрузку распределило между теми, кто использует газа сравнительно немного.

Экономическая политика

Шаг правительства по дифференциации тарифов имеет и политическую составляющую. Первое — это стимулирование жителей области устанавливать приборы учёта этого ресурса.

— У нас норматив для газовой плиты — 11,7 куб. метров в месяц на одного человека. Это очень большой объём, реально на каждого жителя приходится не более 2–3 кубометров. Поэтому переход с оплаты по нормативу на оплату по счётчику снижает плату за газ в 3–4 раза, — отметил Николай Владимиров.

Второе важное направление — программа правительства по переводу малоквартирных домов на индивидуальное отопление. Она должна быть реализована в области до 1 января 2020 года, и жителям таких домов бесплатно выдаются котлы, предоставляется скидка на их установку. Но всё равно многие не торопятся это делать. Введение дифференцированных тарифов должно стать дополнительным стимулом для данной категории граждан.

Пределы роста

Важное замечание: согласно законодательству, рост совокупного коммунального платёжа, установленного федеральным правительством для Калужской области, не должен превышать в год 5,4%.

— В совокупный платёж за коммунальные услуги входит 6 позиций — отопление, горячая вода, холодная вода, водоотведение, электроэнергия и газ. Сейчас мы говорим о росте стоимости только одной из них и только для отдельной категории граждан, — пояснила Галина Кузина.

При этом нынешний показатель совокупного роста коммунальных платежей будет актуален только до сентября. После начала отопительного периода этот рост будет ещё меньше из-за того, что добавится плата за отопление. Она, кстати, тоже, хоть и незначительно, но вырастет: для Обнинска рост тарифов за централизованное отопление составит 1,2%, для Калуги — 2%.

Калькулятор

По словам Галины Кузиной, все платежи могут меняться как угодно — самое главное, чтобы совокупный платёж граждан не превысил 5,4%. Если такое произошло, граждане могут обращаться как в министерство конкурентной политики, так и в Государственную жилищную инспекцию. В случае, если действительно будет иметь место превышение совокупного платежа, ресурсоснабжающая организация будет обязана возвратить денежные средства.

Для самопроверки в министерстве даже создано специальное онлайн-приложение — калькулятор коммунальных платежей. Его можно найти по этому адресу. После внесения всей суммы в соответствующие графы калькулятор покажет, превышено ли законодательное ограничение на рост коммунальных тарифов.

Для того чтобы воспользоваться калькулятором коммунальных платежей, сначала нужно дождаться квитанций за все коммунальные услуги за июль — они придут в середине августа. При этом следует иметь в виду, что результаты расчёта калькулятора носят информационный характер и не являются платёжным документом.

Субсидий будет больше

На компенсацию оплаты коммунальных платежей для малоимущих слоёв населения областное правительство традиционно тратит значительные суммы. С учётом повышения тарифов льготников сейчас должно стать ещё больше. Имеется в виду та категория малоимущих, у которых коммунальные платежи составляют больше 19% от совокупного дохода. Если вы относитесь к такой категории, то вправе обратиться за льготой, тем более что, по словам представителей министерства, эти суммы уже рассчитаны и заложены в объёме бюджетных средств, выделяемых на льготы и субсидии.

Депутаты не против

Согласно законодательству, рост тарифа на газ правительство обязано согласовывать с органами местного самоуправления. По словам чиновников, решение о повышении цены они приняли только тогда, когда получили на это положительные отзывы от представительных органов всех 280 муниципальных образований области.