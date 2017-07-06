169 лифтов поменяют в Калужской области

В рамках капитального ремонта многоэтажек в текущем году на территории Калужской области поменяют 169 лифтов в 53 домах. Об этом в четверг, 6 июля, рассказали в пресс-службе правительства.

- Объем средств, ежегодно направляемых на модернизацию лифтового парка, составляет порядка 25-30% от общей стоимости программных мероприятий по капремонту, - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан МАИЛОВ. - Эти средства позволяют остановить процесс старения парка. За два предыдущих года в области произведена замена 255 лифтов в 92 домах.