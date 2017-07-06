Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

169 лифтов поменяют в Калужской области

06.07.2017 16:31 1 230 Дмитрий Ивьев
169 лифтов поменяют в Калужской области

В рамках капитального ремонта многоэтажек в текущем году на территории Калужской области поменяют 169 лифтов в 53 домах. Об этом в четверг, 6 июля, рассказали в пресс-службе правительства.

- Объем средств, ежегодно направляемых на модернизацию лифтового парка, составляет порядка 25-30% от общей стоимости программных мероприятий по капремонту, - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан МАИЛОВ. - Эти средства позволяют остановить процесс старения парка. За два предыдущих года в области произведена замена 255 лифтов в 92 домах.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх руслан маилов

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Жители более тысячи квартир на Правом берегу остались без света и воды 04.07.2017 14:24

На Правом берегу отключат воду 04.07.2017 10:54

На Терепце отключат воду 03.07.2017 16:14

Кому отключат электричество 3 июля 03.07.2017 08:21

Свет отключат на четырёх улицах 29.06.2017 15:00

06.07.2017 10:48 584 1
06.07.2017 02:02 740 9
04.07.2017 15:25 810 2
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 09 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана
вс 09 июля, 17:00
Программа "В гостях у Лизы Барбоскиной"
Lounge-bar, чайхана

Концерты

пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
пт 14 июля, 18:00
Концерт "Серебряные струны"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга
чт 13 июля, 18:00
Концерт "Музыкальные краски мира"
AmRa (Амра)

Кино

Человек-паук: Возвращение домой
2:22
Сказ о Петре и Февронии
Гадкий я 3
Новости компаний

«МегаФон» предлагает готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» повышает надежность электроснабжения Калужского региона

Включайся! Тарифы нового поколения

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выявила в Калужской области хищения электроэнергии на 17,8 млн. рублей

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24