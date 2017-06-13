График отключения горячей воды в Калуге

Карпова ул, № 10

Плеханова ул, № 61

Тульский пер, № 10

Тульский пер, № 42

Тульский пер, № 8

Николо-Козинская ул, № 25

Николо-Козинская ул, № 55

Степана Разина ул, № 28

Степана Разина ул, № 38

Степана Разина ул, № 40

Тульский пер, № 16

Мичурина ул, № 12

Мичурина ул, № 15

Николо-Козинская ул, № 29

Николо-Козинская ул, № 38

Степана Разина ул, № 26

Степана Разина ул, № 36а

Московская ул, № 313

Московская ул, № 315, Корпус 2

Московская ул, № 313а

Московская ул, № 315

Московская ул, № 315, Корпус 1

Московская ул, № 315, Корпус 3

Московская ул, № 315, Корпус 4

Московская ул, № 315, Корпус 5

Московская ул, № 315, Корпус 6

Московская ул, № 317

Московская ул, № 317а

Московская ул, № 319

Воскресенская ул, № 15

Воскресенский пер, № 2

Воскресенский пер, № 29, Корпус 1

Воскресенский пер, № 4

Григоров пер, № 10

Григоров пер, № 11

Григоров пер, № 12, Корпус 1

Григоров пер, № 14

Григоров пер, № 9

Декабристов ул, № 16

Никитина ул, № 19

Никитина ул, № 21

Победы пл, № 10

Победы пл, № 9а

Степана Разина ул, № 1

Степана Разина ул, № 10а

Степана Разина ул, № 5

Степана Разина ул, № 7

Тульская ул, № 56

Тульская ул, № 69

Фридриха Энгельса ул, № 19

Фридриха Энгельса ул, № 21

Фридриха Энгельса ул, № 23

Фридриха Энгельса ул, № 25

Фридриха Энгельса ул, № 27

Фридриха Энгельса ул, № 64

Росва с, Зеленая ул, № 2

Росва с, Зеленая ул, № 4

Росва с, Мира ул, № 10

Росва с, Мира ул, № 11

Росва с, Мира ул, № 12

Росва с, Мира ул, № 13

Росва с, Мира ул, № 14

Росва с, Мира ул, № 2

Росва с, Мира ул, № 3

Росва с, Мира ул, № 4

Росва с, Мира ул, № 5

Росва с, Мира ул, № 6

Росва с, Мира ул, № 7

Росва с, Мира ул, № 8а

Росва с, Мира ул, № 8б

Росва с, Мира ул, № 9

Росва с, Молодежная ул, № 1

Росва с, Молодежная ул, № 10

Росва с, Молодежная ул, № 11

Росва с, Молодежная ул, № 12

Росва с, Молодежная ул, № 13

Росва с, Молодежная ул, № 15

Росва с, Молодежная ул, № 16

Росва с, Молодежная ул, № 17

Росва с,Молодежная ул, № 18

Росва с, Молодежная ул, № 19

Росва с, Молодежная ул, № 2

Росва с, Молодежная ул, № 26

Росва с, Молодежная ул, № 3

Росва с, Молодежная ул, № 4

Росва с, Молодежная ул, № 5

Росва с, Молодежная ул, № 6

Росва с, Молодежная ул, № 7

Росва с, Молодежная ул, № 8

Росва с, Молодежная ул, № 9

Росва с, Московская ул, № 10

Росва с, Московская ул, № 11

Росва с, Московская ул, № 12

Росва с, Московская ул, № 5

Росва с, Московская ул, № 5а

Росва с, Московская ул, № 5б

Росва с, Московская ул, № 6б

Росва с, Московская ул, № 7

Росва с, Московская ул, № 8

Росва с, Московская ул, № 8б

Росва с, Московская ул, № 9

Росва с, Пролетарская ул, № 1

Росва с, Пролетарская ул, № 2

Росва с, Пролетарская ул, № 3

Росва с, Пролетарская ул, № 4

Росва с, Пролетарская ул, № 5

Росва с, Пролетарская ул, № 6

Тульская ул, № 80 а

Мичурина ул, № 45

Пестеля 1-й пер, № 90

Тульская ул, № 68

Тульская ул, № 70

Тульская ул, № 78

Широкая ул, № 49, Корпус 1

Широкая ул, № 51

Ломоносова ул, № 1

Суворова пер, № 5

Суворова ул, № 21

Суворова ул, № 25

Суворова ул, № 31

Суворова ул, № 63, Корпус 1

Суворова ул, № 65

Суворова ул, № 67

Суворова ул, № 69

Вооруженного Восстания ул, № 1

Вооруженного Восстания ул, № 1а

Вооруженного Восстания ул, № 2

Вооруженного Восстания ул, № 5

Плеханова ул, № 20

Гагарина ул, № 13

Гагарина ул, № 13б

Гагарина ул, № 13в

Космонавта Комарова ул, № 4

Октябрьская ул, № 21/22

Парижской Коммуны ул, № 1а

Парижской Коммуны ул, № 24

Парижской Коммуны ул, № 26

Парижской Коммуны ул, № 28

Парижской Коммуны ул, № 30

Циолковского ул, № 58

Циолковского ул, № 60

Циолковского ул, № 62

Академика Королева ул, № 22

Баумана ул, № 29

Баумана ул, № 30, Корпус 1

Гагарина ул, № 8

Гагарина ул, № 8/б

Гагарина ул, № 8а

Космонавта Комарова ул, № 30

Космонавта Комарова ул, № 33

Космонавта Комарова ул, № 35

Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1

Плеханова ул, № 96

Пушкина пер, № 2

Пушкина пер, № 3

Воронина ул, № 11

Воронина ул, № 30

Герцена ул, № 14а

Интернациональный 2-й пер, № 10

Суворова ул, № 111/21

Суворова ул, № 113

Суворова ул, № 117

Баррикад ул, № 2

Пролетарская ул, № 100

Баррикад ул, № 10

Баррикад ул, № 12

Баррикад, № 8

Герцена ул, № 16

Герцена ул, № 17

Герцена ул, № 17, Корпус 1

Герцена ул, № 19а

Герцена ул, № 2, Корпус 8

Герцена ул, № 3

Герцена ул, № 4

Герцена ул, № 6

Огарева ул, № 11, Корпус 8

Огарева ул, № 13

Огарева ул, № 15

Огарева ул, № 20

Огарева ул, № 22

Огарева ул, № 3

Огарева ул, № 40, Корпус 1

Огарева ул, № 40, Корпус 2

Огарева ул, № 42

Огарева ул, № 44

Огарева ул, № 5

Огарева ул, № 6

Огарева ул, № 9, Корпус 7

Плеханова ул, № 11

Плеханова ул, № 3

Плеханова ул, № 5, Корпус 1

Пролетарская ул, № 39

Пролетарская ул, № 40

Пролетарская ул, № 41

Пролетарская ул, № 44

Пролетарская ул, № 47

Пролетарская ул, № 51

Пролетарская ул, № 90

Рылеева ул, № 1, Корпус 12

Рылеева ул, № 18

Рылеева ул, № 3

Рылеева ул, № 4

Рылеева ул, № 5

Рылеева ул, № 6

Труда ул, № 10

Труда ул, № 14, Корпус 2

Труда ул, № 16

Труда ул, № 18, Корпус 1

Труда ул, № 4, Корпус 1

Труда ул, № 4, Корпус 2

Труда ул, № 6, Корпус 1

Гоголя ул, № 1

Гоголя ул, № 2

Добровольского ул, № 31

Октябрьская ул, № 11

Октябрьская ул, № 3

Октябрьская ул, № 6

Циолковского ул, № 3

Циолковского ул, № 5

Циолковского ул, № 7

Интернациональный 2-й пер, № 10

Суворова ул, № 7, Корпус 1

Большевиков ул, № 1

Плеханова ул, № 41

Кирова ул, № 1

Кирова ул, № 16

Кирова ул, № 9а

Мира пл, № 2

Мира пл, № 2а

Плеханова ул, № 43

Плеханова ул, № 45

Суворова ул, № 38

Суворова ул, № 44

Суворова ул, № 46

Суворова ул, № 54

Суворова ул, № 60

Академика Королева ул, № 49

Академика Королева ул, № 51

Баумана ул, № 12/17

Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь

Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь

Баумана ул, № 4

Баумана ул, № 5, Корпус 1-я очередь

Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь

Гагарина ул, № 4

Гагарина ул, № 6

Гагарина ул, № 6а/47

Георгиевская ул, № 3

Георгиевская ул, № 5

Дзержинского ул, № 1/46

Мира пл, № 3

Мира пл, № 4, Корпус 1

Плеханова ул, № 48/8

Колхозный проезд, № 10

Колхозный проезд, № 26

Калужская обл, Пролетарская ул, № 23

Плеханова ул, № 12

Плеханова ул, № 18

Плеханова ул, № 2, Корпус 1

Плеханова ул, № 2, Корпус 2

Плеханова ул, № 4

Плеханова ул, № 4а

Пролетарская ул, № 21

Труда ул, № 22

Труда ул, № 24

Труда ул, № 26

Труда ул, № 28

Труда ул, № 30

Труда ул, № 32

Академика Королева ул, № 27

Академика Королева ул, № 29

Академика Королева ул, № 4

Академика Королева ул, № 6

Гагарина ул, № 11

Гагарина ул, № 35

Гагарина ул, № 9

Октябрьская ул, № 48

Циолковского ул, № 33

Циолковского ул, № 41

Циолковского ул, № 41а

Циолковского ул, № 44

Циолковского ул, № 47

Циолковского ул, № 67/1

Достоевского ул, № 35

Достоевского ул, № 41

Чебышева ул, № 6