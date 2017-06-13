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График отключения горячей воды в Калуге

13.06.2017 07:49 6 2975 Дмитрий Ивьев
График отключения горячей воды в Калуге

Городская управа Калуги опубликовала график профилактических отключений горячей воды на оставшиеся недели лета.

- В это время специалисты будут проводить подготовку отопительной системы к зиме, - говорят в городской администрации. - Они заменят часть старых труб на новые, проведут гидроиспытания системы отопления, обновят необходимое оборудование. Если не проводить такую профилактику, зимой могут случиться аварии, в результате которых дома останутся без отопления.

11-24 июня

  • Дубрава ул,  № 12
  • Дубрава ул,  № 12, Корпус общ.

13-16 июня

  • Грабцевское шоссе ул,  № 115
  • Аэропортовский пер,  № 1

13-26 июня

  • Билибина ул,  № 48, Корпус 1
  • Московская ул,  № 193, Корпус 1
  • Московская ул,  № 193, Корпус 2
  • Баррикад ул,  № 144
  • Клюквина ул,  № 3
  • Клюквина ул,  № 5
  • Молодежная ул,  № 11
  • Молодежная ул,  № 11, Корпус 1
  • Молодежная ул,  № 19, Корпус 14
  • Пригородная ул,  № 11
  • Пригородная ул,  № 13
  • Теренинский пер,  № 4
  • Фридриха Энгельса ул,  № 7/20
  • Ленина ул,  № 65
  • Максима Горького ул,  № 1
  • Максима Горького ул,  № 3
  • Максима Горького ул,  № 7, Корпус 1
  • Максима Горького ул,  № 9
  • Пролетарская ул,  № 118
  • Теренинский пер,  № 1
  • Теренинский пер,  № 2
  • Фридриха Энгельса ул,  № 12а
  • Чижевского ул,  № 11
  • Чижевского ул,  № 13
  • Чижевского ул,  № 14
  • Чижевского ул,  № 15
  • Чижевского ул,  № 16
  • Чижевского ул,  № 17
  • Чижевского ул,  № 18
  • Чижевского ул,  № 19
  • Чижевского ул,  № 21
  • Чижевского ул,  № 23
  • Чижевского ул,  № 25
  • Чижевского ул,  № 7
  • Чижевского ул,  № 9
  • Константиновых ул,  № 2
  • Константиновых ул,  № 4
  • Константиновых ул,  № 6
  • Баррикад ул,  № 140
  • Баррикад ул,  № 142
  • Баррикад ул,  № 144
  • Пролетарская ул,  № 112
  • Пролетарская ул,  № 112, Корпус 1
  • Пролетарская ул,  № 114
  • Пролетарская ул,  № 116
  • Пролетарская ул,  № 159
  • Пролетарская ул,  № 161
  • Пролетарская ул,  № 163
  • Пролетарская ул,  № 165
  • Грабцевское шоссе ул,  № 32а
  • Грабцевское шоссе ул,  № 50
  • Калужская ул,  № 33
  • Калужская ул,  № 34
  • Молодежная ул,  № 3
  • Молодежная ул,  № 5
  • Молодежная ул,  № 8
  • Новаторская ул,  № 6
  • Платова ул,  № 6а
  • Проезжая ул,  № 16

13-28 июня

  • Байконурская ул,  № 11
  • Байконурская ул,  № 9
  • Байконур б-р,  № 1
  • Байконур б-р,  № 3
  • Байконур б-р,  № 5
  • Звездная ул,  № 1
  • Звездная ул,  № 11
  • Звездная ул,  № 12
  • Звездная ул,  № 13
  • Звездная ул,  № 14
  • Звездная ул,  № 15
  • Звездная ул,  № 18а
  • Звездная ул,  № 19
  • Звездная ул,  № 19а
  • Звездная ул,  № 2
  • Звездная ул,  № 20
  • Звездная ул,  № 21
  • Звездная ул,  № 22
  • Звездная ул,  № 28
  • Звездная ул,  № 29
  • Звездная ул,  № 3
  • Звездная ул,  № 4
  • Звездная ул,  № 5
  • Звездная ул,  № 6
  • Первых Космонавтов пл,  № 6

16-29 июня

  • Максима Горького ул,  № 85
  • Никитина ул,  № 66/85
  • Никитина ул,  № 66а
  • Никитина ул,  № 68
  • Максима Горького ул,  № 67
  • Максима Горького ул,  № 71
  • Максима Горького ул,  № 73
  • Мичурина ул,  № 38а
  • Никитина ул,  № 81
  • Никитина ул,  № 81а
  • Фридриха Энгельса ул,  № 143
  • Фридриха Энгельса ул,  № 147
  • Фридриха Энгельса ул,  № 149
  • Максима Горького ул,  № 100
  • Максима Горького ул,  № 88
  • Максима Горького ул,  № 90
  • Максима Горького ул,  № 92
  • Максима Горького ул,  № 94
  • Максима Горького ул,  № 96
  • Максима Горького ул,  № 98
  • Фридриха Энгельса ул,  № 145
  • Фридриха Энгельса ул,  № 151

19-29 июня

  • Кибальчича ул, №8
  • Кибальчича ул, №28
  • Кибальчича ул, №30
  • Кибальчича ул, №32

26 июня-10 июля

  • Тарутинская ул,  № 171а
  • Тарутинская ул,  № 231

27 июня-11 июля

  • Генерала Попова ул,  № 7
  • Генерала Попова ул,  № 9
  • Фомушина ул,  № 26
  • Фомушина ул,  № 31
  • Фомушина ул,  № 8, корпус 1
  • Энергетиков ул,  № 35
  • Генерала Попова ул,  № 18, Корпус 3
  • Генерала Попова ул,  № 24
  • Сиреневый б-р,  № 18
  • Сиреневый б-р,  № 4
  • Сиреневый б-р,  № 6, Корпус 1
  • Сиреневый б-р,  № 8
  • Генерала Попова ул,  № 14, Корпус 1
  • Генерала Попова ул,  № 16
  • Генерала Попова ул,  № 18
  • Генерала Попова ул,  № 18, Корпус 1
  • Генерала Попова ул,  № 18, Корпус 2
  • Генерала Попова ул,  № 18/а
  • Генерала Попова ул,  № 20
  • Генерала Попова ул,  № 22
  • Генерала Попова ул,  № 28
  • Генерала Попова ул,  № 30
  • Генерала Попова ул,  № 10, Корпус 1
  • Генерала Попова ул,  № 10, Корпус 2
  • Генерала Попова ул,  № 2, Корпус 1/2
  • Генерала Попова ул,  № 4
  • Генерала Попова ул,  № 4а
  • Генерала Попова ул,  № 5
  • Генерала Попова ул,  № 8
  • Георгия Димитрова ул,  № 4
  • Спартака ул,  № 3
  • Спартака ул,  № 5
  • Спартака ул,  № 9

3-16 июля

  • Механизаторов ул, №21
  • Тракторная ул, №49
  • Тракторная ул, №52

4-18 июля

  • Калуга г, Анненки ул,  № 3
  • Анненки ул,  № 5
  • Беговая ул,  № 11
  • Беговая ул,  № 15
  • Ипподромная ул,  № 11
  • Ипподромная ул,  № 6
  • Ипподромная ул,  № 8
  • Калуга-Бор ул,  № 3 дача 30
  • В.Андриановой ул,  № 3
  • В.Андриановой ул,  № 5
  • Ленина ул,  № 45
  • Ленина ул,  № 57
  • Паровозный пер,  № 4
  • Паровозный пер,  № 4а
  • Баррикад ул,  № 139
  • Баррикад ул,  № 153
  • Вишневского ул,  № 1
  • Вишневского ул,  № 1, Корпус 16
  • Вишневского ул,  № 2
  • Гвардейская ул,  № 10
  • Гвардейская ул,  № 15а/95
  • Гвардейская ул,  № 17
  • Гвардейская ул,  № 5
  • Гвардейская ул,  № 9
  • Первых Коммунаров ул,  № 11
  • Первых Коммунаров ул,  № 12
  • Первых Коммунаров ул,  № 14
  • Первых Коммунаров ул,  № 16
  • Первых Коммунаров ул,  № 19а
  • Промежуточная ул,  № 10
  • Промежуточная ул,  № 9
  • Трудовая ул,  № 12
  • Кирова ул,  № 27
  • Ленина ул,  № 74
  • Ленина ул,  № 76
  • Московская ул,  № 31а
  • Суворова ул,  № 121
  • Суворова ул,  № 123/50
  • Суворова ул,  № 132
  • Суворова ул,  № 139
  • Ленина ул,  № 70
  • Ленина ул,  № 72
  • Московская ул,  № 55а
  • Пестеля ул,  № 32/б
  • Стеклянников Сад ул,  № 25
  • Тульская ул,  № 103
  • Тульская ул,  № 119
  • Тульская ул,  № 121
  • Тульская ул,  № 131
  • Тульская ул,  № 139
  • Маршала Жукова ул,  № 16
  • Маршала Жукова ул,  № 18
  • Маршала Жукова ул,  № 22
  • Маршала Жукова ул,  № 26
  • Маршала Жукова ул,  № 28
  • Маршала Жукова ул,  № 30
  • Маршала Жукова ул,  № 30а
  • Пестеля ул,  № 8
  • Стеклянников Сад ул,  № 3
  • Стеклянников Сад ул,  № 4
  • Советская ул,  № 18, Корпус 1
  • Советская ул,  № 20
  • Советская ул,  № 20в
  • Советская ул,  № 34
  • Советский пер,  № 11
  • Советский пер,  № 2
  • Советский пер,  № 4
  • Советский пер,  № 6
  • Советский проезд,  № 5
  • Турынинская ул,  № 11
  • Турынинская ул,  № 12
  • Турынинская ул,  № 13
  • Турынинская ул,  № 14
  • Турынинская ул,  № 15
  • Турынинская ул,  № 16
  • Турынинская ул,  № 17
  • Турынинская ул,  № 17а
  • Турынинская ул,  № 19
  • Калинина пер,  № 2
  • Калинина пер,  № 9
  • Калинина ул,  № 13
  • Калинина ул,  № 15
  • Калинина ул,  № 4
  • Комсомольская Роща ул,  № 10
  • Пионерская ул,  № 2
  • Пионерская ул,  № 9
  • Социалистическая ул,  № 12
  • Социалистическая ул,  № 2а
  • Социалистическая ул,  № 2б
  • Социалистическая ул,  № 6
  • Социалистическая ул,  № 6, Корпус 1
  • Чичерина пер,  № 13а
  • Чичерина ул,  № 12, Корпус 1
  • Чичерина ул,  № 1а
  • Чичерина ул,  № 6
  • Резвань п, Школьная ул,  № 1
  • Резвань п, Школьная ул,  № 2
  • Резвань п, Школьная ул,  № 3
  • Кибальчича ул,  № 1
  • Кибальчича ул,  № 11
  • Кибальчича ул,  № 13
  • Кибальчича ул,  № 15
  • Кибальчича ул,  № 17
  • Кибальчича ул,  № 17а
  • Кибальчича ул,  № 18
  • Кибальчича ул,  № 19
  • Кибальчича ул,  № 20
  • Кибальчича ул,  № 21
  • Кибальчича ул,  № 22
  • Кибальчича ул,  № 23
  • Кибальчича ул,  № 24
  • Кибальчича ул,  № 26
  • Кибальчича ул,  № 3
  • Кибальчича ул,  № 4
  • Кибальчича ул,  № 5
  • Кибальчича ул,  № 7
  • Кибальчича ул,  № 9
  • Кубяка ул,  № 20
  • Малоярославецкая ул,  № 10
  • Малоярославецкая ул,  № 12
  • Малоярославецкая ул,  № 14
  • Малоярославецкая ул,  № 16
  • Малоярославецкая ул,  № 7

11-24 июля

  • Подгорная ул,  № 57
  • Стекольная ул,  № 2
  • Стекольная ул,  № 4
  • Хрустальная ул,  № 1
  • Хрустальная ул,  № 10
  • Хрустальная ул,  № 11
  • Хрустальная ул,  № 18
  • Хрустальная ул,  № 2
  • Хрустальная ул,  № 7
  • Хрустальная ул,  № 8
  • Хрустальная ул,  № 9
  • Хрустальный пер,  № 1
  • Хрустальный пер,  № 11
  • Хрустальный пер,  № 3
  • Хрустальный пер,  № 7
  • Хрустальный пер,  № 9
  • Чехова ул,  № 11
  • Чехова ул,  № 15
  • Чехова ул,  № 9
  • Маршала Жукова ул,  № 52
  • Стекольная ул,  № 26

12-25 июля

  • Хрустальная ул,  № 54
  • Хрустальная ул,  № 27
  • Хрустальная ул,  № 33
  • Хрустальная ул,  № 35
  • Хрустальная ул,  № 50
  • Хрустальная ул,  № 52
  • Хрустальная ул,  № 56
  • Хрустальная ул,  № 58
  • Хрустальная ул,  № 60
  • Хрустальная ул,  № 62
  • Хрустальная ул,  № 64
  • Хрустальная ул,  № 66
  • Хрустальная ул,  № 68
  • Хрустальная ул,  № 70
  • Хрустальная ул,  № 72
  • Хрустальная ул,  № 74

 

18-31 июля

  • Баррикад ул,  № 124
  • Баррикад ул,  № 126
  • Баррикад ул,  № 126, Корпус 1
  • Баррикад ул,  № 128
  • Ленина ул,  № 50
  • Ленина ул,  № 58
  • Ленина ул,  № 60
  • Ленина ул,  № 61, Корпус 5
  • Ленина ул,  № 66, Корпус 3
  • Ленина ул,  № 68
  • Ленина ул,  № 68, Корпус 8
  • Пролетарская ул,  № 110
  • Пролетарская ул,  № 125
  • Пролетарская ул,  № 155
  • Чижевского ул,  № 4
  • Чижевского ул,  № 5/61
  • Чижевского ул,  № 6
  • К.Либкнехта ул,  № 14, Корпус 1
  • К.Либкнехта ул,  № 14а
  • Московская ул,  № 119
  • Московская ул,  № 125/1
  • Московская ул,  № 65, Корпус 1
  • Московская ул,  № 71
  • Московская ул,  № 79
  • Баррикад ул,  № 136
  • Пролетарская ул,  № 133
  • Пролетарская ул,  № 135
  • Пролетарская ул,  № 139
  • Пухова ул,  № 46, Корпус 1
  • Кооперативная ул,  № 1, Корпус 2
  • Кооперативная ул,  № 3
  • Кооперативная ул,  № 8
  • Телевизионная ул,  № 18
  • Телевизионная ул,  № 5
  • Тельмана ул,  № 35
  • Чичерина ул,  № 18, Корпус 1
  • Чичерина ул,  № 23а
  • Билибина ул,  № 10
  • Билибина ул,  № 2
  • Билибина ул,  № 4
  • Билибина ул,  № 8
  • Московская ул,  № 170
  • Московская ул,  № 186
  • Окружная ул,  № 2
  • Окружная ул,  № 4
  • Окружная ул,  № 4, Корпус 1
  • Окружная ул,  № 4, Корпус 2
  • Окружная ул,  № 4/3
  • Окружная ул,  № 7
  • Поле Свободы ул,  № 31
  • Поле Свободы ул,  № 33
 

24 июля - 7 августа

  • ул.Тарутинская, д.171 к1
  • ул.Тарутинская, д.171 к2

31 июля - 14 августа

  • Маяковского ул,  № 59
  • Психбольницы тер,  № 23
  • Психбольницы тер,  № 24
  • Психбольницы тер,  № 25
  • Психбольницы тер,  № 3
  • Психбольницы тер,  № 5
  • Кубяка ул,  № 1
  • Кубяка ул,  № 1, Корпус 1
  • Кубяка ул,  № 15
  • Кубяка ул,  № 17
  • Кубяка ул,  № 20
  • Кубяка ул,  № 20, Корпус 3
  • Кубяка ул,  № 3а
  • Малоярославецкая ул,  № 1
  • Малоярославецкая ул,  № 2
  • Малоярославецкая ул,  № 3
  • Малоярославецкая ул,  № 4
  • Малоярославецкая ул,  № 5
  • Малоярославецкая ул,  № 6
  • Малоярославецкая ул,  № 8
  • Грабцевское шоссе ул,  № 132
  • Грабцевское шоссе ул,  № 134
  • Грабцевское шоссе ул,  № 150
  • Грабцевское шоссе ул,  № 150, Корпус 1
  • Грабцевское шоссе ул,  № 152
  • Грабцевское шоссе ул,  № 154
  • Грабцевское шоссе ул,  № 158
  • Грабцевское шоссе ул, №108
  • Грабцевское шоссе ул, №110
  • Грабцевское шоссе ул, №112
  • Грабцевское шоссе ул, №114
  • Грабцевское шоссе ул, №116а
  • Грабцевское шоссе ул, №116, Корпус 1
  • Грабцевское шоссе ул, №116, Корпус 2
  • Грабцевское шоссе ул, №116, Корпус 3
  • Грабцевское шоссе ул, №118
  • Грабцевское шоссе ул, №120
  • Грабцевское шоссе ул, №122
  • Грабцевское шоссе ул, №128, Корпус 1
  • Грабцевское шоссе ул, №130
  • Клюквина ул, №30
  • Клюквина ул, №30, Корпус 1
  • Пригородная ул, №29
  • Платова ул, №40
  • Молодежная ул, №44
  • Молодежная ул, №46
  • Молодежная ул, №48

1-15 августа

  • Карпова ул,  № 10
  • Плеханова ул,  № 61
  • Тульский пер,  № 10
  • Тульский пер,  № 42
  • Тульский пер,  № 8
  • Николо-Козинская ул,  № 25
  • Николо-Козинская ул,  № 55
  • Степана Разина ул,  № 28
  • Степана Разина ул,  № 38
  • Степана Разина ул,  № 40
  • Тульский пер,  № 16
  • Мичурина ул,  № 12
  • Мичурина ул,  № 15
  • Николо-Козинская ул,  № 29
  • Николо-Козинская ул,  № 38
  • Степана Разина ул,  № 26
  • Степана Разина ул,  № 36а
  • Московская ул,  № 313
  • Московская ул,  № 315, Корпус 2
  • Московская ул,  № 313а
  • Московская ул,  № 315
  • Московская ул,  № 315, Корпус 1
  • Московская ул,  № 315, Корпус 3
  • Московская ул,  № 315, Корпус 4
  • Московская ул,  № 315, Корпус 5
  • Московская ул,  № 315, Корпус 6
  • Московская ул,  № 317
  • Московская ул,  № 317а
  • Московская ул,  № 319
  • Воскресенская ул,  № 15
  • Воскресенский пер,  № 2
  • Воскресенский пер,  № 29, Корпус 1
  • Воскресенский пер,  № 4
  • Григоров пер,  № 10
  • Григоров пер,  № 11
  • Григоров пер,  № 12, Корпус 1
  • Григоров пер,  № 14
  • Григоров пер,  № 9
  • Декабристов ул,  № 16
  • Никитина ул,  № 19
  • Никитина ул,  № 21
  • Победы пл,  № 10
  • Победы пл,  № 9а
  • Степана Разина ул,  № 1
  • Степана Разина ул,  № 10а
  • Степана Разина ул,  № 5
  • Степана Разина ул,  № 7
  • Тульская ул,  № 56
  • Тульская ул,  № 69
  • Фридриха Энгельса ул,  № 19
  • Фридриха Энгельса ул,  № 21
  • Фридриха Энгельса ул,  № 23
  • Фридриха Энгельса ул,  № 25
  • Фридриха Энгельса ул,  № 27
  • Фридриха Энгельса ул,  № 64
  • Росва с, Зеленая ул,  № 2
  • Росва с, Зеленая ул,  № 4
  • Росва с, Мира ул,  № 10
  • Росва с, Мира ул,  № 11
  • Росва с, Мира ул,  № 12
  • Росва с, Мира ул,  № 13
  • Росва с, Мира ул,  № 14
  • Росва с, Мира ул,  № 2
  • Росва с, Мира ул,  № 3
  • Росва с, Мира ул,  № 4
  • Росва с, Мира ул,  № 5
  • Росва с, Мира ул,  № 6
  • Росва с, Мира ул,  № 7
  • Росва с, Мира ул,  № 8а
  • Росва с, Мира ул,  № 8б
  • Росва с, Мира ул,  № 9
  • Росва с, Молодежная ул,  № 1
  • Росва с, Молодежная ул,  № 10
  • Росва с, Молодежная ул,  № 11
  • Росва с, Молодежная ул,  № 12
  • Росва с, Молодежная ул,  № 13
  • Росва с, Молодежная ул,  № 15
  • Росва с, Молодежная ул,  № 16
  • Росва с, Молодежная ул,  № 17
  • Росва с,Молодежная ул,  № 18
  • Росва с, Молодежная ул,  № 19
  • Росва с, Молодежная ул,  № 2
  • Росва с, Молодежная ул,  № 26
  • Росва с, Молодежная ул,  № 3
  • Росва с, Молодежная ул,  № 4
  • Росва с, Молодежная ул,  № 5
  • Росва с, Молодежная ул,  № 6
  • Росва с, Молодежная ул,  № 7
  • Росва с, Молодежная ул,  № 8
  • Росва с, Молодежная ул,  № 9
  • Росва с, Московская ул,  № 10
  • Росва с, Московская ул,  № 11
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  • Октябрьская ул,  № 6
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  • Циолковского ул,  № 5
  • Циолковского ул,  № 7
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  • Георгиевская ул,  № 5
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  • Калужская обл, Пролетарская ул,  № 23
  • Плеханова ул,  № 12
  • Плеханова ул,  № 18
  • Плеханова ул,  № 2, Корпус 1
  • Плеханова ул,  № 2, Корпус 2
  • Плеханова ул,  № 4
  • Плеханова ул,  № 4а
  • Пролетарская ул,  № 21
  • Труда ул,  № 22
  • Труда ул,  № 24
  • Труда ул,  № 26
  • Труда ул,  № 28
  • Труда ул,  № 30
  • Труда ул,  № 32
  • Академика Королева ул,  № 27
  • Академика Королева ул,  № 29
  • Академика Королева ул,  № 4
  • Академика Королева ул,  № 6
  • Гагарина ул,  № 11
  • Гагарина ул,  № 35
  • Гагарина ул,  № 9
  • Октябрьская ул,  № 48
  • Циолковского ул,  № 33
  • Циолковского ул,  № 41
  • Циолковского ул,  № 41а
  • Циолковского ул,  № 44
  • Циолковского ул,  № 47
  • Циолковского ул,  № 67/1
  • Достоевского ул,  № 35
  • Достоевского ул,  № 41
  • Чебышева ул,  № 6

 7-18 августа

  • Грабцевское шоссе ул, №134
  • Грабцевское шоссе ул, №160
  • Маяковского ул, №45
  • Маяковского ул, №47
  • Маяковского ул, №49
  • Маяковского ул, №51
  • Молодежная ул, №41
  • Молодежная ул, №43
  • б-р Солнечный, №2
  • б-р Солнечный, №4
  • б-р Солнечный, №4, Корпус 1
  • б-р Солнечный, №4, Корпус 2
  • б-р Солнечный, №6
  • б-р Солнечный, №8

7-21 августа

  • Вагонный пер,  № 15
  • Врубовая ул,  № 22
  • Врубовая ул,  № 45
  • Врубовая ул,  № 6
  • Врубовой пер,  № 4
  • Забойная ул,  № 3
  • Луговая ул,  № 39
  • Луговая ул,  № 41
  • Луговая ул,  № 43
  • Луговая ул,  № 70
  • Отбойная ул,  № 18, Корпус 2
  • Шахтеров ул,  № 13
  • Шахтеров ул,  № 3а
  • Шахтеров ул,  № 5

8-22 августа

  • Ипподромная ул,  № 37
  • Кожедуба. ул,  № 11
  • Курсантов ул,  № 1

8-31 августа

  • Телевизионная ул,  № 43
  • Телевизионная ул,  № 47
  • Московская ул,  № 120
  • Московская ул,  № 84
  • Поле Свободы ул,  № 93

15-28 августа

  • Максима Горького ул,  № 6
  • Суворова ул,  № 179
  • Суворова ул,  № 183
  • Фридриха Энгельса ул,  № 13
  • Максима Горького ул,  № 10
  • Маршала Жукова ул,  № 3
  • Маршала Жукова ул,  № 3, Корпус 1
  • Маршала Жукова ул,  № 5
  • Суворова ул,  № 188
  • Фридриха Энгельса ул,  № 15
  • Фридриха Энгельса ул,  № 17

15-29 августа

  • Кирова ул,  № 40
  • Кирова ул,  № 44а
  • Кирова ул,  № 46
  • Театральная ул,  № 1/48
  • Театральная ул,  № 4

 


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Тэги: жкх

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