Четыре улицы останутся без света на первомайских выходных

В воскресенье, 30 апреля, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество на четырёх улицах.

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!